David Carreira reagiu às críticas a si endereçadas pela Polícia de Segurança Pública, após ter feito a sua própria versão do desafio "In My Feelings", baseado num dos últimos vídeos de Drake.

O cantor explicou não ter tido intenção de comprometer a sua própria segurança, bem como a dos demais condutores. "Quem me conhece sabe isso", disse.

David Carreira publicou, ainda, um outro vídeo no qual opta por uma versão bem mais segura do desafio "In My Feelings". "Se quiserem fazer um vídeo destes, façam como fiz agora, em segurança, com malta amiga e num parque de estacionamento privado", acrescentou.

Veja o vídeo:

E recorde aqui o vídeo original: