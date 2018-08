Os membros dos Korn reagiram à morte de Deven Davis, mulher de Jonathan Davis, que faleceu na passada sexta-feira aos 39 anos.

O casal ter-se-á separado pouco antes, e o website TMZ diz mesmo que o vocalista dos Korn deu entrada em tribunal com uma ordem de restrição contra a sua esposa, no preciso dia em que esta viria a morrer.

Segundo Jonathan, Deven Davis estaria viciada em drogas, sendo que o manager dos Korn sugeriu que a mulher do vocalista terá morrido devido a uma sobredose.

O guitarrista James Shaffer enviou as suas condolências através das redes sociais: "Jonathan, a tua mulher não voltará a sofrer com os seus demónios. Agora está com Deus. Que descanse em paz e confia que eu, a tua banda e a tua família estamos aqui para te ajudar e aos teus rapazes", escreveu.

Já o guitarrista Brian Welch limitou-se a partilhar uma fotografia de um coração despedaçado: