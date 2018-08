Marilyn Manson sofreu um colapso em palco no passado sábado, durante um concerto em Houston, nos Estados Unidos.

O músico, que no início do espetáculo afirmou perante o seu público que havia sido "envenenado pelo calor", tombou durante uma interpretação de 'Sweet Dreams (Are Made Of This)', versão de um original dos Eurythmics.

Manson ainda voltou ao palco para cantar 'Antichrist Superstar', mas o concerto acabaria mesmo por ser cancelado, após apenas cinco canções.

Antes do espetáculo, o tour manager de Marilyn Manson terá dito aos fotógrafos ali presentes que o músico se encontrava doente e não queria ser fotografado.

Veja o vídeo do colapso de Marilyn Manson em palco (por volta do minuto 3:40):