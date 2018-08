“Princesas há muitas, mas, para mim, só existe uma rainha na música”, garante-nos o rapper Plutónio, perto do final da atuação de Sara Tavares, depois de ter participado, em conjunto com Branko, na interpretação ao vivo da recentemente editada remistura para o tema “Ter Peito e Espaço”, naquele que foi apenas um dos muitos pontos altos da actuação da autora do ainda muito fresco Fitxadu, álbum que mereceu destaque no alinhamento escolhido para a noite de ontem, no Palco BLITZ.

Acompanhada por João Gomes (teclas), Ivo Costa (Bateria), Ivan Gomes (guitarra eléctrica), Pity (baixo) e Rolando Semedo (guitarra acústica), a cantora portuguesa de ascendência cabo-verdiana começou precisamente pelo início, com a batida de “Intro – Onda de Som” a saltar altifalantes fora, enquanto entrou calmamente por uma das laterais na direcção do centro da ação. “So Sabi” e “Brincar de Casamento” foram duas das músicas que se seguiram, num balanço sempre quente e harmonioso, complementado por uma voz que procurou por diversas vezes aconchegar-nos o coração.

“Balancê” transporta-nos até ao disco homónimo, lançado em 2005, e estende a passadeira ao primeiro convidado da noite, o músico Remna Schwarz, que imprimiu, com o seu crioulo da Guiné-Bissau – “país-irmão de Cabo-Verde”, ouvir-se-ia da boca da anfitriã –, uma nova riqueza a um terreno que se mostrou fértil do primeiro ao último segundo. “Ginga” é uma das duas músicas trazidas a palco pelos dois artistas. Pouco depois, é a vez de Paulo Flores, nome maior da música angolana, se juntar a Sara Tavares para dar voz a “Flutuar”, canção de Fitxadu onde participa originalmente.

Antes da saída de cena para o encore que trouxe a palco Branko e Plutónio, Sara Tavares prestou homenagem a Aretha Franklin com o tema “Bom Feeling”, momento em que são exibidas várias imagens da cantora norte-americana no ecrã de leds montado à retaguarda e onde, a dada altura, é revelada a palavra RESPECT em letras garrafais. Belíssimo concerto, onde não faltaram ainda momentos de verdadeira inspiração artística, como aquele que desaguou num contagiante ritmo funaná, e, claro, uma simpatia e um carinho fora do vulgar. Sabura.

Minutos antes, neste mesmo espaço, João Gil revisitou alguns temas do seu espólio, onde se destacaram “Solta-se o Beijo”, interpretado por Ana Bacalhau, “Natália”, versado por Carlão, e “Loucos de Lisboa”, que juntou os convidados todos em palco. Houve ainda tempo para dedicar “Timor” a Kofi Annan, ex-secretário geral da ONU falecido no mesmo dia.