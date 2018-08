Editado a 24 de setembro de 1991 dois anos depois de Bleach ter apresentado os Nirvana ao mundo apaixonado pela Sup Pop, Nevermind já ia em franca ascensão na tabela de vendas americana quando, em novembro, o BLITZ lhe dedicou uma elogiosa crítica: era um álbum «de que se gostava à primeira» e que dava aos Nirvana «um dos melhores discos de 1991». Cristina Espírito Santo, à data promotora da BMG Portugal (que distribuía os álbuns da DGC Records, com quem os Nirvana tinham assinado contrato), relembra: «À sexta-feira tínhamos uma reunião geral para apresentar novos produtos. Numa delas foram-nos apresentados os Nirvana. Toda a gente franziu o nariz menos eu e um colega meu, o Tiago. Os nossos chefes e os vendedores gozaram, mas nós dissemos: "atenção que isto vai explodir"». Também reticentes, foram poucos os críticos de música que perderam tempo com Nevermind.

«Entregámos o álbum a muitos jornalistas e 90% não ligou nenhuma. Quando eles explodiram nos Estados Unidos, começaram todos a pedir-nos o disco. Nós dissemos: "procurem na tulha, já vos demos o disco há dois meses". Irritou-nos». Dos adeptos iniciais contavam-se «os do costume»: «O António Sérgio e a Rádio Energia apostaram logo. E mais ninguém». Sérgio Noronha era uma das vozes da mítica Energia. «Foi o Vítor Marçal, que tratava da área da música alternativa, quem reparou nos Nirvana», explica. «Ele pouco ligava ao que as editoras mandavam, mas numa cassete que eu tinha recebido da BMG e lhe tinha dado para ouvir estavam os Nirvana. Disse-me que gostava de ouvir o álbum porque talvez fosse interessante». E era.

«Começámos logo a tocar o "Smells Like Teen Spirit", ou outro tema, e duas semanas depois aquilo rebentou nos Estados Unidos». O facto de as poucas discotecas que insistiam em apostar no rock, apesar da hegemónica «dance music», terem rapidamente aderido à febre de «Smells Like Teen Spirit» fez com que a explosão intuída por Cristina Espírito Santo se tornasse numa realidade também em terras lusas. «A encomenda inicial foi normal, mas rapidamente os discos esgotaram e tivemos de fazer reposição de stock. Fizeram o [galardão de] Ouro de certeza, mas não me lembro se chegaram a platina», diz a promotora sobre Nevermind. «Não sei se os clientes já tinham alguma noção do que se estava a passar lá fora, mas fizeram logo encomendas muito boas».

Nas Terças de Rock do Kremlin, em Lisboa, com Miguel Quintão atrás dos pratos, o single que apresentava o álbum era o verdadeiro «dancefloor filler». «Havia um cromo que estava lá sempre parecia um bancário, de camisinha, calça de fazenda, gravata e óculos que quando passavam Nirvana desatava aos pinotes e fingia que estava a tocar guitarra. Quando vinha a "Smells Like Teen Spirit", o homem entrava em ebulição completa». A confirmação de que os Nirvana tinham vindo para ficar chegou de forma inusitada: «Percebemos que eles iam saltar do universo rock para a pop mainstream quando a Rádio Cidade começou a tocar músicas deles».

CASCAIS AOS PÉS DELES

Em janeiro de 1992, os Nirvana tiveram direito à primeira referência na capa do jornal BLITZ. No artigo dizia-se que um disco como Nevermind era raríssimo e que «boa parte do fascínio» residia no modo como se tornou «um surpreendente sucesso comercial». «Há muito tempo que uma banda americana não conquistava de modo tão arrebatador crítica e público europeus», acrescentava-se. O público europeu, exceto aquele que não acorreu ao concerto de Valência, Espanha, em julho do mesmo ano. Foi precisamente isso que notou Gabriela Carrilho, hoje na equipa de marketing internacional da Universal, em Miami, mas então radialista da Comercial e colaboradora do BLITZ. «Trabalhava também na Música no Coração e fui ver o concerto em Valência a convite do agente dos Nirvana», começa por dizer. No jornal escrevia que os espanhóis não tinham aderido «a 100% à proposta revolucionária da banda de Seattle. Para dizer a verdade, a Praça de Touros de Valência estava surpreendentemente meio vazia». Carrilho viu tudo com olhos de insider. «O [Dave] Grohl era simpático, esteve a falar comigo quase uma hora. O Kurt Cobain estava com a Courtney Love, que estava grávida de oito meses. Os dois completamente drogados».

A imagem com que ficou da mulher do cantor não foi a melhor: «Ela subiu ao palco para assistir ao concerto e encostou-se a uma coluna. Imagina o poder que tinha o equipamento do PA. Depois andava descalça no meio do lixo, passava no sítio das casas de banho e aquilo estava tudo sujo. Andava na lama, era uma coisa completamente louca». Coincidindo com um momento em que a rutura emocional entre Kurt e o resto da banda se tornava óbvia, assistiu em primeira mão ao aumentar do fosso. «Conheci o Krist Novoselic e o Grohl e eles tinham um comportamento completamente normal. Não os vi bêbedos nem drogados, mas o Kurt e a Courtney viviam num planeta à parte».

Foi precisamente pela mão de Gabriela Carrilho que os Nirvana vieram atuar no Pavilhão do Dramático de Cascais a 6 de fevereiro de 1994, dois meses antes de Cobain se suicidar, e já com In Utero, o terceiro álbum, editado. A trabalhar na empresa Cidade Branca, Carrilho foi o elo de ligação com o agente da banda. «Na minha modesta opinião, o concerto não foi grande coisa», defende. «O Kurt Cobain continuava igual a si mesmo, de tal forma que quando morreu, pouco depois, fiquei chocada mas não surpreendida. Há anos que o via naquele processo de destruição. A única coisa que ele me perguntou quando esteve cá foi: "A que sítio podemos ir aqui, à noite, onde se possa arranjar droga?"».

À tarde, antes do concerto, Cristina Espírito Santo também teve um contacto fugaz com a banda, que nos bastidores se encontrava com os Buzzcocks, a banda que assegurou a primeira parte. «Tivemos muito trabalho porque eles iam iniciar aqui a tournée e vieram colegas nossos das BMGs europeias com jornalistas, fotógrafos e malta de televisão [mas] durante a tarde estivemos lá a falar um pouco com eles. O Kurt estava deitado, de costas. Quando entrámos disse "olá, tudo bem?", mas estava extremamente apático. Tornou a voltar-se para o outro lado e continuou a dormir». A lotação do espetáculo esgotou (4500 pessoas a aplaudir), «mas o Dramático tinha um som horroroso, parecia que estavam a tocar dentro de uma panela de pressão», defende Gabriela Carrilho. Sérgio Noronha concorda: «Era uma sala horripilante, a cair de podre», mas, não obstante, «saímos do concerto inebriados com a força da banda, das canções» e «pensávamos mesmos que íamos vê-los outra vez num sítio maior. A malta que estava comigo não era do meio, apenas melómanos pensava toda que a banda ia crescer muito ainda».

Durante o concerto, Cobain pouco falou (embora tenha guardado algumas palavras para uma entrevista que o canal francês M6 gravou num barco ao largo de Cascais), tendo sido Krist Novoselic a fazer a ponte com o público. A reportagem de António Freitas nas páginas do jornal BLITZ dava conta de um espetáculo que deixou a audiência convencida: «Para trás ficou um público maravilhado e absolutamente rendido à simplicidade do trio que transformou o punk».

Depois da morte de Cobain, as vendas dos álbuns dos Nirvana ganharam nova força. «Toda a gente tentou ter a discografia toda. As coisas efetivamente disparam. Na altura ainda se vendiam muitos discos», afirma Cristina Espírito Santo. Sérgio Noronha, que em 1995 começou também a trabalhar na BMG, acrescenta: «Todos os anos, quando começávamos a preparar o orçamento, havia sempre dois discos prometidos para o Natal: um era o dos Guns [risos], que só apareceu 15 anos depois, e outro era um best of dos Nirvana». A lenda, como se sabe, permanece até hoje. «O que eles fizeram de especial foi voltar a trazer o rock para as rádios, coisa que não acontecia há muito. Durante muito tempo notou-se essa marca. Atualmente, precisamos de outros Nirvana, com algo de novo que ninguém esteja a fazer. Que marquem a diferença», conclui Carrilho.

Publicado originalmente na BLITZ de outubro de 2011