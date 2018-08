Já aqui fora dito anteriormente que as sonoridades africanas se encaixam perfeitamente nos finais de tarde do Palco BLITZ, onde o pôr-do-sol se conjuga com o calor da música nos mais variados tempos verbais. O de ontem escreveu-se num pretérito mais-que-perfeito, um passado desenhado pela maior diva de sempre música cabo-verdiana e uma das maiores embaixatrizes da língua portuguesa, Cesária Évora. Não houve meias medidas para esta celebração, que trouxe ao Palco BLITZ importantes devotos da sua obra.

E é precisamente no momento em que ouvimos Teófilo Chantre, músico e compositor de São Nicolau, a interpretar “Rogamar”, um tema que versa sobre travessias marítimas, verdadeiras odisseias do domínio físico e espiritual, facilmente associadas a marinheiros e pescadores que diariamente batalham pela vida, que se reencontra uma das maiores características de Cesária Évora: a sua ligação ao povo, aos costumes, sem esquecer as suas raízes, pé na tchon, como sempre fora conhecida.

De Chantre para Nancy Vieira, com “Petit Pays”, uma música que mais uma vez espelha a ideia anteriormente desenvolvida, onde os versos “terra pobre chei di amor / tem morna tem coladera / terra sabe chei de amor / tem batuco tem funaná” se ligam precisamente a essa vontade de carregar Cabo Verde e África ao peito, como quem entrega em mãos a identidade de um território que, apesar de muitas vezes separado por quilómetros, esteve sempre presente no coração. E quem melhor do que Cesária Évora para cantar a saudade, não é?

Segue-se Lura com “Nôs Diva”, uma canção póstuma que homenageia directamente a Diva dos Pés Descalços, para, logo depois, chamar Lucibela, Elida Almeida e Teófilo Chantre para “Sangue de Beirona” e para a festiva “Carnaval de São Vicente”, com os músicos a erguerem orgulhosamente a bandeira de Cabo Verde e a dançarem ao ritmo do balanço garantido por Hernâni Almeida (guitarra), Humberto Ramos (piano), Zé Paris (baixo) Felisberto Andrade (cavaquinho), entre outros.

O remate desta homenagem só podia ter sido feito com “Sodade”, um dos seus temas mais emblemáticos, desta feita com a entrada também em cena de músicos como Celina da Piedade, Djodje, João Gil e Scúru Fitchadú. No final da sua actuação no Palco BLITZ, horas depois do tributo a Cesária Évora, Sara Tavares brindou à diva com um (imaginário) cálice de grogue na mão. Convenhamos que este foi um dos mais potentes shots de música africana que alguma vez se consumiu neste palco.