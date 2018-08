O concerto terá acabado há mais de meia hora quando bem perto do local onde se redigem estas linhas passa um animado grupo de convivas entoando galhardamente o coro épico de 'Wake Up', a canção com que os Arcade Fire se despediram do lotadíssimo anfiteatro natural do festival de Paredes de Coura, ao cabo de cerca de uma hora e meia de espetáculo.

Foi com esta mesma canção que há treze anos e um dia a numerosa banda canadiana, então praticamente bebé, encetou um dos concertos que ficariam no livro de honra do festival minhoto - e nas melhores memórias musicais da vida de muito boa gente. Se quisermos ir pelo itinerário místico, há aqui uma jornada emocional que se encerra, um reencontro, uma coincidência cósmica. Se quisermos ser um bocadinho mais pragmáticos, podemos secamente dizer que dificilmente os Arcade Fire dariam hoje aqui um concerto tão tonitruante como o de 2005, pela simples razão de não terem voltado a fazer um álbum capaz de tocar tão fundo como "Funeral", aquele que há treze anos ainda estava em carne viva. Não queremos uma coisa nem outra.

Para os Arcade Fire este é mais um concerto da digressão de "Everything Now", o seu quarto álbum depois de "Funeral"; não um evento especial de comemoração do mítico verão courense das nossas vidas. Ainda assim, a banda não quis passar ao lado da 'efeméride', e verbalizou-o através de Win Butler, o incansável 'pregador' desta família alargada em permanente frenesim: "fomos tão felizes aqui em 2005. Alguns de vós eram ainda crianças".

A parafernália em palco é impressionante. Encimado por uma bola de espelhos que só ganhará vida mais adiante e um ecrã que emitirá mensagens ("Tudo Agora" é a primeira, tradução do título do último álbum) e imagens do concerto bastas vezes estilizadas, está um 'plateau' onde cabem guitarras acústicas e elétricas, baixo, sintetizadores diversos (inclusive um keytar), flauta, saxofone, duas baterias, congas e outras percussões e, de certeza, qualquer coisa mais. Os músicos - oito - entram um a um, ocupando posições que, ao longo do concerto, serão baralhadas. Win Butler com o seu habitual chapéu na cabeça, Régine Chassagne com um vestido cintilante. É entre os dois que as maiores atenções se repartem.

'Everything Now' dá início a um concerto que não teme avançar desde logo com dois momentos altos de "Funeral": 'Neighborhood #3 (Power Out)' e 'Rebellion (Lies)'. A primeira, trepidante e pontuada com luzes vermelhas infernais, termina em diálogo entre o casal Butler/Chassagne num 'snippet' de 'I Give You Power', a canção que os Arcade Fire gravaram com Mavis Staples; a segunda começa com Win Butler a erguer a sua guitarra bem alto, e merece uma vinda à primeira fila do irmão, Win.

Continuando a ajustar contas com o passado, e pondo à prova os corações de praticamente 27 mil pessoas, chegamos a 'No Cars Go', outro 'monumento' para cantar em coro. Com uma fidelidade impressionante à versão de "Neon Bible" (recorde-se que o tema, na sua encarnação original, precede "Funeral"), faz brilhar o violino dramático de Sarah Neufeld ao mesmo tempo que o povo junta a sua voz à da banda.

Até aqui o 'fantasma' de 2005 parecia afastado, mas os Arcade Fire de 2018 têm um problema e ele chama-se "Everything Now", um álbum desequilibrado que inclui algumas das canções mais incipientes tecidas por Butler e companhia. Uma delas é 'Electric Blue', funk inofensivo e primeira demonstração da voz demasiado esganiçada - e não poucas vezes desafinada - de Régine Chassagne. 'Put Your Money On Me', outro feito menor, gelou um pouco mais o ambiente. E a propósito de queixumes e insatisfações, diga-se que o som cristalino e bem definido que se ouviu até meio da plateia não foi capaz de galgar a colina e chegar atrás.

Muito mais interessante seria o regresso a 'Cars and Telephones', belíssima canção que nunca viu versão de estúdio, e que antes da presente digressão só tinha sido tocada ao vivo em 2005 (mas não em Coura, que teve nessa altura direito a outra 'raridade', 'Cold Wind').

Novamente em sentido ascendente, 'Intervention' é dedicada a Donald Trump ("Every spark of friendship and love / Will die without a home / Hear the soldier groan, 'We'll go at it alone'"), na sua toada religiosa. 'The Suburbs' é apresentada com um 'billboard' nos ecrãs superiores e, como é hábito, Régine sobe à bateria - no final, o povo canta 'a capella' "Sometimes I can't believe it / I'm movin' past the feeling", repetindo o que acontecera no NOS Alive em 2016. Completando uma sequência empolgante, 'Ready to Start' traz o rock de volta a Coura, terminando em declinação eletrónica que faz a ponte com a secção em que Régine se transforma em diva 'disco sound'.

Em 'Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)' a bola de espelhos começa a girar e os Arcade Fire vestem outra pele. É a canção de "The Suburbs" que vê "Reflektor" na bola de cristal. Com um justo fato de brilhantes, Chassagne faz a sua dança de menina e prolonga-a em 'Reflektor', a magnífica 'reinvenção' de 2013. O 'set' electro termina com 'Afterlife', canção que cita brevemente 'Temptation', dos New Order, e 'All My Friends', dos LCD Soundsystem, chamando à festa duas referências de eras distintas.

'Creature Comfort', o segundo single de "Everything Now", conclui o alinhamento pré-encore, numa altura em que um som volumoso vindo do palco secundário se começa a sobrepor - esta intromissão terá sido menos audível nas zonas mais próximas do palco, mas durou até ao final do concerto.

Sem demoras, a banda regressa para a versão calma e reduzida de 'Everything Now' e um adeus extasiante ao rebate de 'Wake Up', com o coro gigantesco a acabar o que 2005 começou. Sob o 'beat' do palco After Hours, os Arcade Fire despedem-se para não mais voltar. Não foi perfeito, não foi 2005, mas foi suficientemente bonito para desejarmos repetir. Encontramo-nos daqui a treze anos nesta mesma relva?