O festival Vodafone Paredes de Coura volta a realizar-se em 2019, nas seguintes datas: 14, 15, 16 e 17 de agosto.

Esta tarde, em conferência de imprensa, João Carvalho, diretor do festival, fez um balanço muito positivo da edição deste ano, que no próximo ano voltará a contemplar a programação do Sobe à Vila, entre 11 e 13 de agosto.

Mais informação em breve.