Aproximadamente quinze minutos depois do início da atuação de Skepta no Vodafone Paredes de Coura, o silêncio. O rapper do norte de Londres parou o espetáculo alegadamente devido ao arremesso de objetos para o palco.

Entre garrafas vazias e lanternas, as versões divergem, mas o artista só retomou o rumo da sua atuação depois de uma advertência de um elemento da produção do festival que, em bom português, avisou que Skepta não permaneceria em palco se o público não parasse de arremessar objetos em direção ao mesmo.

Após este momento de impasse, o rapper - nome cimeiro da cena grime e do hip-hop inglês - deu continuidade ao espetáculo, bastante aplaudido por um público frenético de frente de palco.

Num espetáculo de MCs e DJ (Maximum), o álbum 'Konichiwa' acabou por servir a maior parte das entradas do alinhamento, com singles recentes como 'Pure Water' e 'Energy (Stay Far Away)' a também figurarem no desfile da noite. Nas pausas, o povo gritou pelo 'nome de guerra' do MC de Tottenham, talvez querendo compensá-lo pelo episódio turbulento, mas o microfone calar-se-ia ao cabo de apenas uma hora. Uma passagem breve e acidentada de Skepta pelo Alto Minho.