Nota-se nas conversas, nas selfies, no andamento: ao derradeiro dia do Vodafone Paredes de Coura chegaram - ouvimos dizer - "os meninos da cidade". O apelo dos Arcade Fire, indisputável nome cimeiro do festival, é inegável, e o cenário é hoje mais populoso em Coura - ou não tivesse o bilhete para sábado esgotado com antecedência.

O povo vai ocupando as suas posições no anfiteatro natural do festival e tanto Myles Sanko como Curtis Harding beneficiam da maior afluência popular, com os dois concertos a contarem com mais público do que os espetáculos dos artistas que atuaram à mesma hora no palco Vodafone nos dias anteriores.

Ciente de que tem em 'Need Your Love' um sucesso à moda dos Gnarls Barkley (não por acaso, Danger Mouse é produtor de "Face Your Fear", lançado em 2017), Harding, cantor e compositor nascido no Michigan há 39 anos, guardou o melhor para o fim, recebendo aplausos de uma multidão que acusou o toque.

Para trás ficou uma hora de uma soul visivelmente contaminada de blues, R&B clássico e muito rock (versão 'soft'), numa toada soalheira e relaxada que muito deve à década de 70 da música americana. Harding apresenta-se de óculos de sol com armação pejada de brilhantes, acompanhado por uma banda capaz de servir os ambientes vintage do segundo álbum do artista, aditivado por um saxofonista/teclista e por um guitarrista com visual 'brit' que tanto serve fraseados de country-rock 'seventies', ginga rhythm and blues dos 'sixties' britânicos e riffs secos à Roxy Music em 1975.

Harding, de guitarra elétrica ou acústica nas mãos, já teve uma banda com membros dos Black Lips e cantou com Cee-Lo Green - aos 39 anos, é um homem com currículo que já chega 'pronto' ao segundo álbum, e é capaz de dar um concerto brando, sem grandes excitações, que consegue entreter um povo que espera, sobretudo, uma certa banda que só tocará mais logo.