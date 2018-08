Win Butler e Régine Chassagne casaram-se em 2003 e foi no dia a seguir ao segundo aniversário de casamento que a BLITZ encontrou o vocalista e líder incontestado do grupo, recém-chegado à Praia Fluvial do Taboão, em Paredes de Coura (no dia anterior, confessar-nos-ia Butler, o casal celebrara com um passeio pelo Porto, viagem de barco no Douro e «uma das melhores refeições da minha vida»).

O calendário marcava 17 de agosto de 2005 e, dizia a BLITZ pela pena de Ana Markl, os Arcade Fire já não eram «um segredo cristalino contado entre dentes». Horas mais tarde, 20 mil pessoas aplaudiam a banda de Funeral, a que acresceriam outras milhares que, através da SIC Radical, acompanhavam o festival minhoto (pena que, logo no início, um promotor mais irado tenha - rezam as crónicas - cortado o som de palco para o «feed» televisivo).

Nesse início de noite de verão, num cartaz encabeçado pelos veteranos Pixies, os novatos foram reis e senhores. Arrancaram com «Wake Up» e só pararam ao fim dos quase 10 minutos de «Rebellion (Lies)», deixando para trás um alinhamento imaculado que já contava com a antiga (mas ainda por editar em formato longa-duração) e antológica «No Cars Go».

Para muitos o concerto da sua vida (é-o inclusive para João Carvalho, um dos organizadores do festival), o espetáculo contou com um alinhamento de 10 canções, 54 minutos que o Youtube imortalizaria:

Wake Up

Neighborhood #2 (Laika)

No Cars Go

Haïti

I'm Sleeping in a Submarine

Cold Wind

Crown of Love

Neighborhood #1 (Tunnels)

Neighborhood #3 (Power Out)

Rebellion (Lies)

Os Arcade Fire sobem ao palco principal do Vodafone Paredes de Coura este sábado à 1 da manhã.