O festival O Sol da Caparica termina amanhã, com um dia dedicado aos mais novos, e os horários dos concertos de hoje, sábado, podem ser consultados abaixo. O Parque Urbano da Costa da Caparica vai receber atuações de Rodrigo Leão, Amor Electro, Sara Tavares, Carolina Deslandes e uma homenagem a Cesária Évora, entre outros. Siga o link para consultar a programação completa do festival e todas as informações úteis.

18 agosto

Palco SIC/RFM (início às 20h00)

02h00 Rich e Mendes

00h15 Expensive Soul

23h00 Amor Electro

22h00 Carolina Deslandes

21h00 Rodrigo Leão

20h00 Ana Bacalhau

Palco BLITZ (início às 17h00)

22h15 Sara Tavares

21h00 João Gil

20h00 Homenagem a Cesária Évora

19h00 Tiago Nacarato

18h00 April Ivy

17h00 VIA

Palco Dança (início às 18h45)

23h30 Feel It Company / Puzzle

22h00 Krayze Show

20h45 Let's Battle

19h45 Puzzle

18h45 Apresentação do programa / Workshop coreografia

Debaixo da Língua (início às 16h00 - pivot: Rui Miguel Abreu)

18h00 Ana Bacalhau, Marisa Liz, Carolina Deslandes

16h00 Playlist

Anfiteatro (início às 17h30)

20h00 Monstra

18h30 Drumming

17h30 Poetry Ensemble