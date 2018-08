Ao terceiro concerto em Portugal - primeiro foi no NOS Alive, em 2014; depois no NOS Primavera Sound, em 2015 -, os londrinos Jungle voltaram a exibir uma das suas valências mais elogiadas: a capacidade de transpor para um engenho 'live' uma soul sofisticada, com o livro de estilo do funk dos anos 70 revisto pela soul de colarinho branco circa 1988-1991.

Em cima de um palco, entre vozes femininas (afinadíssimas), falsetes masculinos, sintetizadores à frente, percussões requintadas e uma guitarra untada, o bolo é à partida apetitoso e mostra, sobretudo, um coletivo perfeitamente à vontade com uma música que se desdobra a partir de uma mesmidade, uma cristalização estética. Mérito de um 'masterplan' urdido a dois: Tom McFarland e Josh Lloyd-Watson, amigos de infância insatisfeitos em reproduzir a sua música apenas com laptops.

Mas se temas como 'The Heat', equilíbrio perfeito de acidez 'early 90s' e cetim 'late 80s', são capazes de elevar a parada a uma pop adulta assente em acordes de sintetizador contundentes e percussão ginasticada, algumas das canções do vindouro "For Ever", que sai em setembro, acabam por refrear ânimos com a sua brandura quase estática. "Não conseguimos imaginar sítio mais bonito", dizem a certa altura, com visível sinceridade.

O público acusa a simpatia de um grupo que assinalou a morte de Aretha Franklin - "uma inspiração para todos nós" -, mas também acabou a reagir algo - repete-se - mecanicamente a uma música que entretém em fim de noite mas não é capaz de enterrar a unha na carne.