Prometeram um concerto especial, em jeito de celebração da presente reedição dos três primeiros álbuns – "Veneno" (1987), "Portem-se Bem!" (1989) e "Peste & Sida É que É!" (1990) – e não falharam com a palavra. Os Peste & Sida trouxeram ao palco BLITZ d'O Sol da Caparica um espectáculo recheado de nostalgia, no qual não faltaram convidados especiais e, claro, a interpretação do hino que inspirou o nome do festival.

Comecemos pela pedra basilar da atuação: o convite endereçado aos ex-integrantes do colectivo. João Almendra, Orlando Cohen e Fernando Raposo assumiram os seus lugares, à esquerda de palco, deixando a direita à formação atual, liderada por João San Payo. Se a nossa matemática estiver certa, tratam-se de duas baterias, um baixo, três guitarras e um considerável número de vozes. Aquilo que numa primeira instância faria prever uma salada confusa de instrumentos, acabou por se transformar numa equilibrada – o quanto baste – conexão entre amigos, carregada de sangue na guelra e condimentada com distorção e atitude.

'Alerta Geral' é a primeira a visitar os nossos ouvidos, depois de uma introdução com sirenes, tiros e a banda a gritar aos microfones a frase “repressão policial, terrorismo oficial”, qual conjunto de putos acabadinhos de sair da garagem e com uma missão política, emergente, nas mãos. Seguem-se, pouco depois, 'Família em Stress', 'Furo na Cabeça' e 'Acordas Pela Manhã', mas não sem antes dar lugar a um duelo de guitarras em 'Está Na Tua Mão', entusiasticamente aplaudido pelos presentes.

“Esta foi a malta que nos ajudou a formar os Peste & Sida”, partilha San Payo ao microfone, antes de o trio convidado se ausentar e de chamar ao palco a grande surpresa da noite, “uma convidada que começou a ouvir Ramones”, ainda nas palavras do próprio, “mas que depois se perdeu para o fado”. Nisto, chama Carminho e juntos interpretam 'Canção de Lisboa', fado de Fernando Farinha, imediatamente dedicado a Phil Mendrix e Aretha Franklin, numa toada dividida entre o andamento lento e calmo do fado e o nervosismo do punk-rock. E diga-se que, mesmo sendo do fado, Carminho guarda em si atitude punk que chegue para tornar único o momento para que fora selecionada e no qual não deixou nada a desejar.

Mas a lista de convidados não se ficaria por aqui. Em 'Bule Bule', é lançado o convite a Fast Eddie Nelson – “ele já podia ter estado cá a apresentar as suas malhas”, comentou San Payo; em 'Sol da Caparica', pediu-se o regresso dos ex-integrantes a palco para celebrarem, em conjunto com o público, um dos maiores hinos do punk-rock português, com direito a saltos, gritos e alguma – novamente o quanto baste – loucura em palco e na plateia, onde se puderam testemunhar tentativas falhadas de arremesso de cervejas, tendo resultado num banho desnecessário a quem certamente dispensaria regressar a casa com cheiro a cevada na roupa e no corpo.