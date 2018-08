David Carreira viu-se envolto em controvérsia após ter saído de um carro em andamento e dançado em plena estrada, dessa forma celebrando o seu primeiro lugar da tabela dos vídeos mais populares em Portugal, no YouTube.

Esta "celebração" tem origem no desafio #InMyFeelings, que é baseado no vídeo para a canção com o mesmo nome de Drake, no qual várias celebridades fazem o mesmo que David Carreira, dançando por entre o trânsito.

A Polícia de Segurança Pública já reagiu ao vídeo do artista português, relembrando que a saída de um carro em andamento vale uma multa que pode ir dos 50 euros aos 150 euros... Assim como a abertura de portas de um carro não imobilizado. O desafio de Drake poderá, assim, implicar uma coima de 300 euros.

