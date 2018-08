"Respeitem toda a gente. Divirtam-se. Sorriam!", repetido duas ou três vezes ao longo da noite, este parece ser o lema de vida de Charlie Steen e da sua banda, os Shame, que neste segundo dia de Paredes de Coura ocuparam o segundo lugar na grelha de partida do palco principal. Oriundos do sul de Londres, os cinco garotos que este ano se estrearam com o álbum "Songs of Praise" não se deixam intimidar pela modesta moldura humana que os aguarda e, com a desenvoltura arraçada de inconsciência de muitos dos grandes, entram em jogo a pés juntos, com uma confiança que diverte e convence.



O som dos Shame, que já tinham estado em Portugal "numa festa de piscina" (o Milhões de Festa, no ano passado), não é espetacularmente original. Da bateria nervosenta dos Joy Division às guitarras picotadas dos U2, circa 'New Year's Day', há aqui muita história rock absorvida e reinterpretada com um mínimo de desvios. Há, também, um lado rabugento brit que assenta bem ao storytelling de Charlie Steen, em temas mais gingões como 'The Lick'. E um baixista que parece ter tido aulas de mobilidade em palco com Angus Young ou Flea, dos Red Hot Chili Peppers - mexe-se tanto, Josh Finerty, que chega a parecer um invasor de palco, ao invés de um membro de pleno direito dos Shame.



Dançando nas cinzas do punk, com pós ou sem ele, os ingleses têm, acima de tudo, uma crença quase ingénua naquilo que fazem, o que, aliado à mistura equilibrada de nervo e apelo pop, é mais do que suficiente para agitar e, a espaços, emocionar.



E depois há Charlie Steen, um miúdo de cabelo oxigenado e calças trapalhonas, que ao cabo de três minutos já desapareceu da vista de boa parte do auditório. A banda entrega-se a 'Dust on Trial', o primeiro tema do concerto, e o agitador já está cá em baixo, tocando e provocando a pequena plateia deste ameno entardecer. Quando damos por ele, o miúdo de 20 anos acaba de mergulhar nos braços dos garotos da idade dele, que acabam de chegar do campismo e cujo pensamento quase conseguimos ler, num balão de BD por cima das suas cabeças transpiradas: "ELE É UM DE NÓS".



Apesar de toda a entrega e comunhão física, a banda não se cansa de apelar ao triplo mote do respeito, diversão & sorrisos, pedindo aos seguranças que não impeçam os fãs de fazer crowdsurfing, mas aconselhando também algum cuidado na hora de navegar sobre as cabeças dos companheiros de concerto.



Alternando entre as canções da estreia que, sobretudo em Inglaterra, causou algum furor (ouvimos 'The Lick', 'Concrete', 'Angie'), e vários temas novos, que poderão indicar um segundo álbum iminente, os Shame saíram de Coura após um novo mergulho de Charlie Steen na multidão. Caminhando sobre os fãs, de tronco nu e luzidio, o vocalista mais carente do festival ("venham todos para a nossa beira, que podemos não voltar tão cedo") abandonou o palco com os espectadores que responderam à sua chamada clamando o nome da banda.



Segundos antes dos gritos de "SHAME SHAME SHAME", um rapaz que mais de uma vez víramos sobrevoar a grade, sendo retirado da plateia por um segurança, volta a correr para um último mergulho. Pelo menos o prémio de esforço aos Shame pertence.