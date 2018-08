De onde veio Conan Osiris? A biografia (de Tiago Miranda, o humano por detrás do mito) diz Linha de Sintra, a expressão facial com que muitos dos festivaleiros assistem ao seu concerto sugere outras proveniências: espaço sideral, um livro de BD, um filme de enredo insondável. A verdade é que, entre os fãs exaltados das primeiras filas, que obrigam o artista a regressar para um encore, e a restante plateia do after hours, que demonstra algum ceticismo, quase ninguém arreda pé.

"Meus gandas bebés", agradece Conan, que este ano se tornou um autêntico fenómeno graças a um disco lançado na internet, sem grande foguetório ou apresentações prévias. "Seus bonitos da merda", acrescenta o homem que põe centenas de almas a berrar "eu é que sou borrego" e "o problema é que eu adoro bolos" (guardada, como grande êxito que é, para o final, a par de 'Celulitite') ou a rimar "ciúme" com "estrume", num tema que ontem estreou.

Acompanhado pelo dançarino João Reis Moreira, um autêntico espetáculo dentro do espetáculo, Conan Osiris, que enverga uma túnica com algo de saga Star Wars, mistura o Titanic com malhão, tarraxa com sons ciganos, synth pop com vocalizações arabescas. É, depois do fado neozelandês de Marlon Williams e do drama rock dos Linda Martini, mais uma forma de ser português, que boa parte daqueles que encheram o espaço frente ao segundo palco do festival dançaram e celebraram.