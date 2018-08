Comecemos pelo fim: Paulo Furtado ensopado, nadando entre os braços do povo das primeiras filas, engolido por uma multidão que grita, como se não houvesse amanhã, as ordens do pregador Tigre (isto é, dele mesmo, na sua faceta de 'mafarrico' da arte elétrica): "ROCK AND ROLL!". Pouco antes, empoleirado nos intrépidos praticantes de mosh da frente do palco courense, o rocker mais destemido da nação pediu retorno: "AMOR! ROCK AND ROLL". Sim, amor e rock and roll: tudo o que precisamos nesta noite amena de quinta-feira no Alto Minho.

Isto é, caso não se tenha percebido, o retrato da apoteose. Uma despedida prolongada de vinte minutos ao som da abrasiva 'Twenty First Century Rock and Roll", um elogio à devoção a esta coisa de transformar o som das seis cordas em corrente sanguínea. Tigerman fez por merecê-lo.

De branco vestido, entrou à frente de um combo composto por Paulo Segadães (bateria), João Cabrita (saxofone) e Filipe Rocha (baixo), rapidamente barafustando com microfones e o estático pano de fundo (deveria ter havido um vídeo, aparentemente). "Misfit", o sexto álbum de estúdio de Tigerman, teve esperadas honras de abertura, com a intensidade de 'Black Hole' a fazer desde logo denotar a 'parede de som' que esta versão 'expandida' de um projeto que começou solitário ganhou no último disco. O sax é proeminente, ingrediente chave para esta espessura sonora.

Para mostrar que, parecendo que não, isto anda tudo ligado, saltamos para 'Naked Blues', o tema título do inaugural álbum de 2002, e - com pressa - segue-se 'Motorcycle Boy', single mais recente de "Misfit", rock sintético e pulsante.

Furtado e Cabrita, homens da frente, dispõem-se como num duelo de esgrima, um ganhando espaço sobre o outro e ameaçando o golpe fatal, o outro ripostando com o mesmo ímpeto. Dá empate. Guitarra e saxofone andam às turras e é esta divergência um dos principais ganhos do Tigerman da era moderna.

"Tão bonitos que vocês estão vistos daqui" é o primeiro galanteio atirado para um multidão apreciável que decidiu adiar (ou antecipar, ou ignorar pura e simplesmente) o jantar. "Alguém está a precisar de rock and roll aí?". A resposta é um rotundo sim e 'Fix of Rock'n'Roll', grávida de eletricidade, é o primeiro sintoma do final épico que se avizinha. O feedback enerva-o, mas "tenho tanto amor por vocês, que se... o feedback". Hoje Tigerman quer ser feliz.

O amor e o rock and roll fundem-se, por fim, num só. A simbiose entre artista e público é evidente e o pára-arranca de 20 minutos roqueiros que se segue vai, havendo justiça, ficar no livro de honra de Coura 2018. Furtado salta para os braços do povo e domina-o ao deixar-se embalar. É assim com o rock, é assim com o amor: não precisamos de ser anjinhos desde que sejamos honestos e queiramos muito.