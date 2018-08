Madonna completa hoje 60 anos e foi festejar para Marraquexe, em Marrocos, com os filhos e o manager, Guy Oseary. A artista norte-americana, que se encontra a viver em Lisboa, já partilhou no Instagram várias imagens e vídeos na cidade marroquina, passeando-se pelo "labirinto da Medina" ou exibindo joias tipicamente marroquinas.

Segundo a agência noticiosa France Press, a comunicação social marroquina diz que a polícia local está a afastar os jornalistas e fotógrafos da artista e especula também sobre a lista de convidados e o local onde se realizará a festa.

No Facebook, a artista deu início a uma angariação de fundos para a organização sem fins lucrativos Raising Malawi, fundada por si em 2006 (e já conseguiu mais de 200 mil dólares dos 300 mil que tinha como objetivo): "para o meu aniversário, não consigo pensar em melhor presente do que criar uma ligação entre a minha família global e este lindo país e as crianças que mais precisam da nossa ajuda. Todos os dólares angariados vão diretos para refeições, escola, uniformes e cuidados de saúde.

Também Oseary partilhou uma imagem da artista, escrevendo na legenda "em contagem decrescente para um aniversário épico da Madonna em Marraquexe" e explicando que é a sua primeira vez em Marrocos, apesar de a sua mãe ser marroquina ("sempre quis vir cá mas, claro, foi preciso a rainha fazer isto acontecer").

Recorde-se que Madonna é a artista feminina que mais discos vendeu na história da música (mais de 300 milhões). Está neste momento a preparar um novo álbum de originais, que já disse ser influenciado por música portuguesa, não havendo, no entanto, ainda uma data de edição anunciada. O 14º longa-duração de originais sucederá a "Rebel Heart", que saiu para as lojas em 2015. O mais recente concerto da artista em solo nacional realizou-se em Coimbra em 2012 - recorde abaixo as melhores imagens do concerto.