Quinze anos depois da estreia neste mesmo festival, os X-Wife são uma banda visivelmente agradecida por - muitos ventos e modas depois - ainda pisarem o mesmo palco.

Fazem-no com bons argumentos, o homónimo quinto álbum ainda fresco na memória, lugar onde o punk-funk muito DFA da década passada encontra o som 'disco', um preparado mais eletrónico e uma cadência muito Chic - especialmente nos riffs de João Vieira, a piscar o olho a Nile Rodgers.

Quem pensava encontrar nesta soalheira tarde courense uma banda pronta a carregar no botão 'best of' rapidamente se enganou. O novo álbum é um bem-vindo renascer de uma banda que pensou, a dada altura, não ter mais nada para oferecer (o hiato foi uma espécie de fim não anunciado) e esta notória vitalidade - inesperada para alguns - materializa-se agora num som mais preenchido, menos esquelético. Mantendo a mesma dinâmica entre a guitarra de Vieira, o baixo de Fernando Sousa e os teclados de Rui Maia, mas ganhando o peso dos metais, das vozes femininas, até de um certo andamento glam patente no single 'This Game' guardado para perto do fim.

Se 'Keep On Dancing' e 'On the Radio' foram pontos de ligação com o passado, foi com 'Boom Shaka Boom' (a dança do final dos setentas aqui inescapável) e 'Movin' Up' (no fim, recebendo os maiores aplausos de uma moldura humana a crescer) que os novos trunfos brilharam, através da junção de uma dupla feminina nos coros e de uma dupla masculina nos metais. Mais do que nunca, é esta 'ampliação' que a música dos X-Wife pede em 2018.

'Episódio' curioso no último álbum e a valer, desde a sua publicação, visões contraditórias, 'Coconuts' - narrativa hedonista cantada em castelhano - provou ser, em registo de concerto, um momento vencedor: com as suas 'gafas', o protagonista da canção percorre a noite da 'movida' de uma qualquer cidade do país vizinho com vontade de - como se dizia por cá no princípio dos anos 00 - 'faturar'. De domingo a sexta, 'no pasa nada', mas sábado as 'chicas' estão loucas, canta Vieira em irrepreensível castelhano. A canção é dedicada aos fiéis admiradores galegos e, instrumentalmente, tem picos explosivos que a tornam irrecusável. Começámos bem o segundo de Paredes de Coura.