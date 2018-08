Arranca hoje nova edição do festival Vodafone Paredes de Coura, que uma vez mais irá ocupar as margens do rio Taboão com quatro dias de música.

O grande destaque da noite de hoje pertence aos australianos King Gizzard & the Lizard Wizard, banda de rock psicadélico que assim regressa a Portugal (tocaram no NOS Primavera Sound do ano passado) para apresentar não um, não dois, mas cinco álbuns novos, todos eles editados em 2017.

Também o cantautor neozelandês Marlon Williams passará pelo palco principal durante o fim de tarde de hoje, para apresentar aquele que é o seu segundo álbum de estúdio, "Make Way For Love", lançado este ano.

A dupla francesa The Blaze, formada pelos irmãos Guillaume e Jonathan Alric e que apresenta uma sonoridade eletrónica, irá encarregar-se de encerrar o palco principal com os temas que compõem "Territory", o seu EP de estreia, editado em 2017.

Pelo primeiro dia do festival de Paredes de Coura passarão ainda os bracarenses Grandfather's House, a grande sensação do momento Conan Osiris e os Linda Martini, cujo novo álbum, homónimo, foi editado este ano.

Os bilhetes para a 26ª edição do festival minhoto estão à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 50 euros (diário) até aos 100 euros (passe). Os bilhetes para o dia 18 de agosto (sábado), em que atuarão os Arcade Fire, já se encontram esgotados.

Confira em baixo os horários dos concertos de hoje e veja aqui toda a informação essencial sobre o festival:

15 agosto

Palco Vodafone



18h30 Grandfather's House

19h40 Marlon Williams

21h20 Linda Martini

23h15 King Gizzard & the Lizard Wizard

00h45 The Blaze

After Hours

02h15 Conan Osiris

03h00 Nuno Lopes