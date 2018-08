Ao som dos bracarenses Grandfatther's House, a edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura acaba de arrancar na vila minhota.



À tarde, Conan Osiris deu uma atuação especial fora do recinto, preparando-se para atuar, mais logo, no after hours.

Segue-se, agora às 19h40, o neozelandês Marlon Williams, com quem a BLITZ já falou. Entrevista e todas as reportagens em breve.