Em 2014, depois de um concerto neste mesmo festival, os Linda Martini elogiaram Paredes de Coura mas manifestaram um desejo compreensível: o de tocar mais tarde, surgindo nas "letras maiores" do cartaz.

Quatro anos e dois álbuns mais tarde, ei-los com justiça em bom destaque no alinhamento da primeira noite de festival. Tocaram das 21h20 em diante, depois do diamante Marlon Williams - uma daquelas estreias courenses para mais tarde recordar - e antes dos King Gizzard and the Lizard Wizard, jovem instituição psicadélica da Austrália que hoje regressa ao Minho onde já foi feliz.

Por muito onírico que seja tocar no entardecer de Paredes de Coura, entrar em palco quando a noite já se pôs acarreta um outro prestígio, que os Linda Martini provaram já merecer, quanto mais não seja pela generosa porção de hinos que souberam inscrever na memória de todos os que estão minimamente atentos a esta coisa do rock feito em Portugal.

A abrir a noite, uma seleção de temas do mais recente, e homónimo, trabalho demonstra a confiança da banda no seu material mais jovem: 'Gravidade', 'Caretano' e 'Boca de Sol' são ótimos exemplos do equilíbrio que os Linda Martini logram encontrar entre a agressividade do seu som e os refrões que pedem para ser gritados.

Além das primeiras filas, onde o mosh acontece com naturalidade, o muito público que já se encontra no anfiteatro mostra uma atitude mais contemplativa do que fisicamente efusiva; é a partir de 'Panteão', do álbum de 2013, "Turbo Lento", e de 'Unicórnio de Santa Engrácia', de "Sirumba" (2016), que as hostes se começam a agitar de forma mais jubilosa.



Com a potência sonora e entrega ilimitada a que já nos habituaram, os Linda Martini voltaram a apresentar-se como um pequeno exército na linha da frente de uma batalha que não aceitam perder; cada vez mais desenvolto, o vocalista André Henriques assume uma crescente teatralidade e centralidade - a centralidade possível de uma banda que faz questão de operar como um todo orgânico.



'Quase se Faz Uma Casa' ou 'Belarmino' foram outros momentos celebrados de um concerto que, depois do "fado" neozelandês de Marlon Williams, mostrou um outro lado, porventura mais gutural, da portugalidade.

Como habitualmente, 'Amor Combate', hino que deu a conhecer os Linda Martini a toda uma geração de amantes de rock, foi recebida com mosh, coro e emoção. Mas aquele a que a banda chama "o single dos concertos" - 'Cem Metros Sereia', de "Casa Ocupada", de 2010 - já não lhe fica nada atrás, provando com a reação à deixa "foder é perto de ter amar, se não ficar perto" que os pêlos dos fãs se eriçam quando o sentimento se agudiza - mas somos ou não portugueses?



No adeus a Coura 2018, com Cláudia Guerreiro e Pedro Geraldes a serem levados em braços num crowdsurf amigo, ficou a emocionante ovação do público e uma ideia: por aqui, cultiva-se a arte de "fazer parte", e os Linda Martini já fazem parte do festival.