Pode sempre dizer-se que 2016 é irrepetível, que um álbum-bomba como "Nonagon Infinity" há só um, que o impacto dos desvairados australianos em Paredes de Coura é samba de uma nota só. E em parte é verdade: neste mesmo anfiteatro verde, o septeto psicadélico-garageiro-quase-metaleiro-quando-está-para-aí virado vindo dos antípodas deu a 19 de agosto de 2016 um daqueles concertos que ficarão na história recente do festival minhoto, um turbilhão nonstop sobretudo baseado no tal álbum-bomba, um continuum de kraut-psych-cosmic-qualquer-coisa (perdoem-me a profusão de hífenes) capaz de deixar em polvorosa qualquer multidão incauta.

Não havendo amor como o primeiro, o concerto de 2018 é uma réplica suficientemente potente para nos deixar extasiados. É bom lembrar que desde 2016 os King Gizzard & the Lizard Wizard lançaram mais cinco álbuns, todos eles merecedores das maiores loas, todos eles prova de um estado de graça que "Nonagon Infinity" instalou, mas todos eles diferentes entre si - houve jazz, houve blues, houve cavalgadas de rock pesado, houve motorik do médio oriente, houve qualquer coisa mais.

Em concerto, a banda procura honrar essa generosidade singular, mas a heterogeneidade serve-se em blocos. Continua a existir um mecanismo aparentemente circular, com duas baterias e guitarras em compita a evoluírem sem meta à vista, mas em vez de um só concerto "infinito", temos agora capítulos bem encadeados das várias aventuras. Começamos em toada pesada com o granito de "Murder of the Universe" (o cume em 'The Lord of Lightning'), continuamos com o dispositivo hipnótico de "Flying Microtonal Banana" (com direito a evocação de 'Cellophane', do 'longínquo' "I'm In Your Mind Fuzz", de 2014), entretemo-nos na geometria de "Polygondwanaland" e a mescla de apetites de "Gumboot Soup" (o álbum da véspera de ano novo), entregamo-nos à sequência trepidante de "Nonagon Infinity" ('Robot Stop', 'Gamma Knife'...).

À frente, só o bom estado da relva em dia estreante impede que a nuvem de poeira se intrometa no cenário: o mosh e o crowd surfing premeiam os momentos mais vibrantes. De uma réplica, concede-se. Mas de uma réplica melhor que muitos originais.