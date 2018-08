A droga que provocou a overdose de Demi Lovato e a deixou às portas da morte foi a mesma que matou Prince e Lil Peep: o opiácio fentanil. A cantora norte-americana terá consumido uma mistura de fentanil com oxicodona, um potente analgésico opioide.

Segundo informação avançada pelo TMZ, a artista terá chamado um "dealer" seu conhecido às 4h da manhã (do passado dia 24 de julho) via mensagem de texto, depois de ter estado numa festa de aniversário, e os dois terão preparado a oxicodona em folha de estanho.

O homem, que segundo as fontes do site tinha o hábito de comprar "drogas sujas" do México, terá fugido de casa da artista quando percebeu que esta se encontrava com dificuldade em respirar. Lovato foi encontrada depois, às 11h30, por uma pessoa da sua equipa e teve de ser reanimada com Narcan, uma substância que anula os efeitos de opioides.

Depois de duas semanas hospitalizada, a artista deu entrada numa clínica de reabilitação, tendo saído apenas por uns dias para ir a Chicago com a mãe consultar um psiquiatra especialista em questões de dependência de substâncias. A digressão que tinha agendada, para promover o novo álbum, "Tell Me You Love Me", foi cancelada.

A artista deverá ficar em isolamento, segundo fontes próximas, e "não tem estado em comunicação com ninguém": "a família está a tentar eliminar todas as distrações e quer que ela se concentre na sua saúde neste momento".