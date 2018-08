Foi a 14 de agosto de 2005, ou seja, precisamente há 13 anos que os U2 deram o seu quarto concerto de sempre em Portugal.

Depois de uma estreia em Vilar de Mouros, em 1982, e de duas passagens pelo estádio do Sporting, em Lisboa, em 1993 e 1997, os irlandeses regressaram a Alvalade para um espetáculo da Vertigo Tour.

Na altura, o BLITZ escrevia que, apesar do som “empastelado”, os 50 mil espectadores que esgotaram o estádio “cantaram a uma só voz aquela que é, hoje, a maior banda rock do mundo no topo do seu jogo (...) Porque, hoje, os U2 são outra vez vitais, atentos, íntegros. Os U2 voltam a importar, porque eles próprios se importam: quatro músicos em palco a tocar rock n'n'roll como se fosse a coisa mais importante do planeta, como se tivesse o poder e o condão de mudar o mundo”.



Nesta reportagem, Jorge Mourinha elogiava a sequência das canções e a produção visual, simples mas eficaz, bem como as mensagens nas quais os U2 redescobriam “a urgência, o idealismo e o ativismo” dos seus verdes anos.



“O concerto descarta por completo a ironia sobranceira que sustentava a digressão 97 PopMart (“Pop” é, aliás, ignorado por completo no alinhamento) mas faz paragem obrigatória na reinvenção experimentalista de “Achtung Baby” (e no disco do alter ego “Passengers”). (...) Os U2 que vêm a Lisboa encerrar a tour europeia são outra vez a banda que acredita no poder do rock 'n' roll para mudar o mundo - o mesmo que, nos anos 80, lhes permitiu conquistá-lo”.

Veja abaixo o alinhamento do concerto, que teve primeira parte dos Kaiser Chiefs (os Keane cancelaram, por doença do vocalista).

Vertigo

I Will Follow

The Electric Co.

Elevation

New Year's Day

Beautiful Day

I Still Haven't Found What I'm Looking For

City of Blinding Lights

Miracle Drug

Sometimes You Can't Make It on Your Own

Love and Peace or Else

Sunday Bloody Sunday

Bullet the Blue Sky

Miss Sarajevo

Pride (In the Name of Love)

Where the Streets Have No Name

One

Encore:

Zoo Station

The Fly

With or Without You

Encore 2:

All Because of You

Yahweh

40

Horas antes do concerto, Jorge Sampaio, então Presidente da República, condecorava os U2 com a Ordem da Liberdade.