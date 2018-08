O festival O Sol da Caparica regressa esta quinta-feira ao Parque Urbano da Costa da Caparica e conta, entre muitos outros, com concertos de GNR, UHF, Anselmo Ralph, Linda Martini, Carolina Deslandes, Piruka ou Amor Electro. Além dos concertos, o evento recebe também espetáculos de dança e debates (Debaixo da Língua) conduzidos por Rui Miguel Abreu, colaborador da BLITZ.

Os bilhetes diários, à venda nos locais habituais, custam €17,00 (exceto para o último dia, dedicado às crianças, com bilhetes a €2,00) e os passes gerais custam €37,00. Está também disponível um passe familiar (2 adultos + 2 crianças) por €123,00.

A entrada é gratuita para crianças até aos 6 anos desde que acompanhadas por um adulto com bilhete e os munícipes, recenseados no Concelho de Almada têm desconto: €15,00 o bilhete diário e €35,00 o passe. O passe de quatro dias deverá ser trocado, obrigatoriamente, no recinto, por uma pulseira.

Consulte abaixo o cartaz completo do festival.

16 agosto

Palco SIC/RFM (início às 20h00)

Virgul

Deejay Kamala

Calema

Anselmo Ralph

Carminho

Jorge Palma

Palco BLITZ (início às 18h00)

Linda Martini

PAUS

Peste e Sida

Filipe Catto

Silva

Palco Dança (início às 18h45)

Groove Monsters

We Love Kuduro

Lil Malaikes

DC Dance Coolture

MG Boos

Debaixo da Língua (início às 16h00 - pivot: Rui Miguel Abreu)

Jorge Palma

Luísa Costa Gomes

André Henriques (Linda Martini)

Vitor Ramalho

Inês de Medeiros

Anfiteatro (início às 17h30)

Tim Tim por Tim Tum

Monstra

Poetry Ensemble

17 agosto

Palco SIC/RFM (início às 20h00)

Miguel Araújo

Djodje + convidados

Moullinex (DJ set)

GNR

Frankie Chavez

UHF

Palco BLITZ (início às 18h00)

Piruka

Jimmy P

Wet Bed Gang

Bispo

Deau

Palco Dança (início às 18h45)

Feel It Company

Knight Fam

Groove Monsters

Lil Malaikes

MG Boos

Puzzle

Debaixo da Língua (início às 16h00 - pivot: Rui Miguel Abreu)

Piruka

Gson

Anfiteatro (início às 17h30)

Trio de Percussão

Monstra

Poetry Ensemble

18 agosto

Palco SIC/RFM (início às 20h00)

Expensive Soul

Amor Electro

Rich & Mendes

Carolina Deslandes

Ana Bacalhau

Rodrigo Leão

Palco BLITZ (início às 17h00)

João Gil + convidados

Homenagem Cesária Évora (Elida Almeida, Lura, Lucibela, Nancy Vieira e Teófilo Chantre)

Sara Tavares

Orquestra Bamba Social & Tiago Nacarato

Via

April Ivy

Palco Dança (início às 18h45)

Krayze Show

Let's Battle

Puzzle

Feel It Company

Debaixo da Língua (início às 16h00 - pivot: Rui Miguel Abreu)

Ana Bacalhau

Marisa Liz

Carolina Deslandes

Anfiteatro (início às 17h30)

Drumming

Monstra

Poetry Ensemble

19 agosto

Palco BLITZ (início às 11h15)

Rita Guerra

As Canções da Maria

O Gato Pintor

Palco Dança (início às 12h00)

O Artista És Tu!

Anfiteatro (início às 10h30)

Mimos

PorBatuka

Debaixo da Língua (início às 10h30)

Histórias Biblioteca

Lounge Praia (início às 10h30)

Melopeias

Além de comida e bebida, está proibida a entrada no recinto dos seguintes objetos: armas de fogo, armas brancas, munições e objetos pirotécnicos; objetos cortantes ou contundentes, ou que possas ser usados para ferir alguém (selfie sticks, capacetes, garrafas de água com tampa, latas, garrafas de vidro, paus, correntes, cadeiras e bancos, facas, canivetes, tesouras); produtos e sprays inflamáveis; animais (exceto cães-guia); e produtos estupefacientes.

Quem decidir deslocar-se de automóvel até ao Sol da Caparica, poderá estacioná-lo nos parques de estacionamento junto ao pontão ou nos parques especiais que, segundo a organização, estarão "devidamente assinalados".