Ariana Grande foi convidada no programa de James Corden, "The Late Late Show", e junto com o apresentador e ator britânico recriou o filme "Titanic", de 1997. Com cenários a condizer, interpretaram uma versão "alternativa" da banda-sonora, com canções dos Foo Fighters, Lady GaGa, Ed Sheeran, Vanilla Ice, Rick Astley ou NSYNC. No final da atuação, ao vivo, os dois artistas cantaram 'My Heart Will Go On', tema principal da banda-sonora do filme, interpretado originalmente por Céline Dion.

Veja o vídeo abaixo e consulte também a lista completa de canções interpretadas.

1. 'Come Sail Away' - Styx

2. 'Rich Girl' - Hall & Oates

3. 'The Way I Are' - Timbaland

4. 'Learn To Fly' - Foo Fighters

5. 'Just Dance' - Lady Gaga

6. 'Steal My Girl' - One Direction

7. 'Shape of You' - Ed Sheeran

8. 'Ride Wit Me' - Nelly

9. 'Ice Ice Baby' - Vanilla Ice

10. 'Timber' - Pitbull ft. Ke$ha

11. 'Never Gonna Give You Up' - Rick Astley

12. 'Bye Bye Bye' - NSYNC

13. 'My Heart Will Go On' - Celine Dion