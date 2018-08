Começa esta quarta-feira, 15 de agosto, a edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura.

Naquela que é já a 26ª edição do evento minhoto, os Arcade Fire, que tocam no último dia, 19 de agosto, são possivelmente a maior das atrações - os bilhetes para esse dia já se encontram esgotados.

Mas, até lá, há muitos outros motivos de interesse, como as estreias em Portugal do neozelandês Marlon Williams ou da norte-americana Lucy Dacus, os regressos a Paredes de Coura de King Gizzard & the Lizard Wizard ou Kevin Morby e os espetáculos de Fleet Foxes (pela primeira vez no Minho) e Pussy Riot (em regime after hours). Os portugueses Dead Combo, Linda Martini e Legendary Tigerman, todos “repetentes” em Paredes de Coura, ocupam também lugar de destaque no palco principal.



Os passes de quatro dias custam 100 euros e os bilhetes diários 50 euros. O passe dá direito a campismo gratuito, até dia 19 de agosto. O bilhete diário dá acesso ao parque de campismo na respetiva noite, até ao meio-dia do dia seguinte.

Veja aqui os horários dos concertos.

15 agosto

Palco Vodafone



18h30 Grandfather's House

19h40 Marlon Williams

21h20 Linda Martini

23h15 King Gizzard & the Lizard Wizard

00h45 The Blaze

After Hours

02h15 Conan Osiris

03h00 Nuno Lopes

Rita Carmo

16 agosto

Palco Vodafone

18h30 X-Wife

19h40 Shame

21h20 The Legendary Tigerman

23h15 Fleet Foxes

00h45 Jungle

Palco Vodafone.fm

18h00 Fugly

19h00 The Mystery Lights

20h30 Japanese Breakfast

22h20 Surma

After Hours

02h15 Confidence Man

03h00 Young Marco



Rita Carmo

17 agosto

Palco Vodafone

18h30 Lucy Dacus

19h40 Kevin Morby

21h20 DIIV

23h15 Slowdive

00h45 Skepta

Palco Vodafone.fm

18h00 Smartini

19h00 Imarhan

20h30 Frankie Cosmos

22h20 ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead

After Hours

02h00 Pussy Riot

02h45 Lauer

Instagram Kevin Morby

18 agosto

Palco Vodafone

18h30 Myles Sanko

19h40 Curtis Harding

21h20 Big Thief

23h15 Dead Combo c/ Mark Lanegan

01h00 Arcade Fire

Palco Vodafone.fm

18h00 Keep Razors Sharp

19h00 Dear Telephone

20h30 Silva

22h20 Yasmine Hamdan

After Hours

02h00 Ermo

02h45 Ninos Du Brasil

03h45 DJ Kitten

Rita Carmo

Quanto a transportes, os portadores de bilhete para o festival têm 25% de desconto em qualquer viagem de ida e volta a partir de qualquer ponto do país, com rumo a Paredes de Coura, no serviço de camionetas Rede Expressos (código: pdcoura2018).



De comboio, a estação mais próxima é Valença do Minho; a partir daí, há carreiras regulares para Paredes de Coura.

De automóvel, os festivaleiros devem seguir pela A3, sair em Paredes de Coura e seguir a EN303.

Quem tiver passe geral pode estacionar o carro nos parques do centro da vila, mediante uma tarifa especial.

A animação em Paredes de Coura já começou, com os concertos grátis do Sobe À Vila. Esta segunda-feira há Chinaskee & os Camponeses, The Black Wizards e Cumbadélica DJ set; terça-feira é a vez de Deixem o Pimba em Paz, The Lemon Lovers e Tigerman DJ set.



Recentemente, a organização anunciou também a presença, nas sessões Vozes da Escrita, de António Zambujo, Manuela Azevedo e Sara Carinhas (dia 16) e José Eduardo Agualusa e Kalaf Epalanga (dia 17), sempre no recinto do festival, junto ao rio.