Já foram revelados os horários da edição deste ano do festival EDP Vilar de Mouros, que acontece naquela localidade minhota entre 23 e 25 de agosto.



Conheça-os aqui:



23 de agosto

1h50 - Peter Murphy 40 Years of Bauhaus Celebration deat David J

00h15 - The Pretenders

22h50 - The Human League

21h25 - PiL

20h25 - Plastic People

19h30 - Cavaliers of Fun



24 de agosto

1h50 - Kitty, Daisy & Lewis

00h15 - Incubus

22h35 - Editors

21h10 - David Fonseca

19h55 - GNR

19h00 - Scarecrow Paulo



25 de agosto

2h40 - Crystal Fighters

00h55 - James

23h15 - dEUS

21h45 - Los Lobos

20h30 - John Cale

19h30 - Luís Severo