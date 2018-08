Gerard Piqué anunciou a sua retirada da seleção espanhola, após ter ganho um Campeonato do Mundo e um Campeonato da Europa pela "La Roja".

O jogador de 31 anos irá passar a focar-se apenas no seu clube, o Barcelona, o que motivou desde já o apoio da sua companheira, a cantora colombiana Shakira.

"Terminou uma fase que iremos sempre guardar nos nossos corações", escreveu Shakira no Instagram. "Um dos melhores momentos da minha vida foi ver-te ganhar em 2010 e celebrar com a Espanha". Veja aqui:

Shakira, de 41 anos, assumiu a relação com Piqué em 2011. Os dois conheceram-se na primavera de 2010 na rodagem do videoclip da canção de Shakira 'Waka Waka (This Time For Africa)', 'hino' oficial do Campeonato do Mundo de Futebol de 2010, que Espanha viria a vencer. O casal tem dois filhos.