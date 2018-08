Morreu Phil Mendrix, músico português ligado a numerosas formações históricas do rock nacional.

Nascido em Lisboa a 10 de novembro de 1947, como Filipe Mendes, o guitarrista formou os Chinchilas, em 1965, integrando poucos anos mais tarde a banda psicadélica Fluido.

Psico, Heavy Band, Roxigénio e Transatlântico são outras das bandas a que se dedicou até aos anos 80, tendo enquanto Phil Mendrix feito parte, de 1995 em diante, dos Ena Pá 2000 e Irmãos Catita e criado a Phil Mendrix Band.



Tendo vivido, ao longo das décadas, em Moçambique, Paris, Londres e Brasil, Phil Mendrix participou, em 1971, na primeira edição do Festival Vilar de Mouros e dava aulas de guitarra elétrica.



Segundo a “Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX”, ainda na infância Filipe Mendes estudou piano, em Moçambique, vindo depois a integrar grupos de baile e, de 1968 a 1970, a trabalhar como músico em casinos.



O português tocou também como guitarrista em discos de José Cid, Tonicha e Paulo de Carvalho, entre muitos outros.

A sua morte foi comunicada hoje, no Facebook: “É com muita tristeza que vos comunico o falecimento do meu grande amigo. O Phil partiu mas deixou-nos muitas lições de amor, amizade, profissionalismo e humanidade”, escreve naquela página Vasco Ludgero.



“O corpo estará em câmara ardente a partir das 15h de amanhã [14 de agosto] na Capela de Santa Maria nos Jerónimos. O funeral realiza-se no dia 15. Missa de corpo presente às 14h e saída para o Cemitério dos Prazeres às 15h”, pode ainda ler-se naquele post.

Num longo artigo sobre a génese do rock em Portugal, que pode recordar aqui, Rui Miguel Abreu falou em 2007 com Phil Mendrix:



“Na génese de um Portugal sintonizado com os caminhos mais duros do rock encontra-se obrigatoriamente o grupo Chinchilas de Filipe Mendes, também conhecido por Phil Mendrix, um verdadeiro ícone da 'arte eléctrica de ser português'. Os Chinchilas tiveram uma existência efémera e editaram muito pouco, mas foram a primeira plataforma para o talento de Filipe Mendes que havia de formar os míticos Heavy Band no início dos anos 70. 'As minhas influências foram os Beatles e os Stones e mais tarde os Cream e o Jimi Hendrix', revela Filipe Mendes. Inovador na forma de abordar a guitarra e com um estilo próximo do de Jimi Hendrix (razão pela qual ganhou a alcunha Phil Mendrix), Filipe Mendes tornou-se um verdadeiro militante da causa rock em Portugal”.

Em abril de 2016, Rita Carmo fotografou o músico num concerto dos Irmãos Catita no Titanic Sur Mer, em Lisboa.