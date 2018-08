No documentário “A Arte Eléctrica Em Portugal”, que a RTP 1 exibiu em 2015, Jorge Palma descreve Phil Mendrix, nome artístico do agora desaparecido músico Filipe Mendes, como “uma referência, um virtuoso”. “Foi uma revelação na sua época, um avançado no tempo”, explica, no mesmo documentário, Pedro Castro, membro fundador dos Petrus Castrus.



Filipe Mendes começou por estudar piano na infância, ainda em Moçambique, e estudou guitarra na Chicago School of Music no arranque dos anos 70, seguindo-se a um período formativo nos anos do chamado “ié-ié” em que tocou com diversas bandas, dos Black Jackets aos mais notórios Chinchilas, já no final da década.

Na génese de um Portugal sintonizado com os caminhos mais duros do rock encontra-se obrigatoriamente o grupo Chinchilas de Filipe Mendes, que viria a ser considerado um verdadeiro ícone da “arte elétrica de ser português”. Os Chinchilas tiveram uma existência efémera e editaram muito pouco, mas foram a primeira plataforma séria para o talento de Filipe Mendes que haveria de formar os míticos Heavy Band no início dos anos 70. “As minhas influências foram os Beatles e os Stones e mais tarde os Cream e o Jimi Hendrix”, revelou à BLITZ o próprio Filipe Mendes, a propósito de um longo artigo sobre o rock na década de 1970 em Portugal.

Inovador na forma de abordar a guitarra e com um estilo próximo do de Jimi Hendrix (razão pela qual ganhou a alcunha Phil Mendrix), Filipe Mendes tornou-se um verdadeiro militante da causa rock em Portugal. Com os Chinchilas editou em 1971 o single 'Barbarella' – que Filipe Mendes apontava como o melhor dos seus registos na década de 70 – no formato de power trio que tanto o marcou e que continuaria a explorar com os Heavy Band, grupo que criou em 1972 com Zé Nabo e João Heitor. Esta formação ganharia mesmo estatuto mítico, devido aos relatos de concertos incendiários e também porque os dois singles que gravaram só tiveram edição em Angola, fator que contribuiu para uma certa raridade e consequente procura.



Filipe Mendes reconheceu nesse artigo que os Heavy Band surtiram algum efeito no panorama musical português: “Eu tenho noção que tive seguidores desde o estilo de música até ao tipo de aparelhagem que usava. Muitas vezes entrei em casas de música em que os gerentes me diziam que havia muita procura de amplificadores como o meu. Na altura, recebi muitas ofertas quer a nível nacional quer internacional para me comprarem as minhas próprias guitarras e amplificadores”. Filipe Mendes faria ainda parte da única formação dos Psico que ficou registada para a posteridade (com a edição do single 'Al' em 1978) e dos Roxigénio que editariam já depois do virar da década, em 1980.

“O 25 de Abril foi um importante na vida dos portugueses. Mas para o rock trouxe uma regressão porque as pessoas associaram o estilo de música anglo-americana ao imperialismo”, explicou Filipe Mendes, procurando justificar o impacto relativo do rock em Portugal pré-bom da década de 1980. Quando os tempos se transformaram, com a explosão de singles como 'Cavalos de Corrida' dos UHF ou 'Chico Fininho' de Rui Veloso, Filipe Mendes deu por si uma vez mais na linha da frente ao criar os Roxigénio com António Garcez. Lançaram três álbuns entre 1980 e 1983, dois deles para a Valentim de Carvalho, sempre em inglês, mantendo uma ligação direta à tradição anglo-saxónica.

Em anos mais recentes, Filipe Mendes integrou os projetos de Manuel João Vieira, Ena Pá 2000 e Irmãos Catita, mantendo atividade intermitente com a sua própria Phil Mendrix Band. O músico desapareceu agora, aos 70 anos.