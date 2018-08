Em quatro anos de carreira, o canadiano e lusodescendente Shawn Mendes conseguiu conquistar aquilo com que muitos artistas com o dobro da sua idade (completou recentemente 20 primaveras) continuam a sonhar: ser considerado pela revista Time um dos artistas mais influentes do mundo. Ao vivo no MEO Sudoeste esta noite, o artista deixou bem explícitos os argumentos que o ajudaram a conquistar milhões de admiradores pelo mundo fora: tem uma voz seguríssima (mesmo em falsete, ao qual recorre não poucas vezes), uma presença simpática e a lição pop muito bem estudada.

Em pouco mais de uma hora, o músico passou em revista os momentos altos do seu ainda curto percurso, saltando entre a guitarra acústica e o piano, que cobriu com a bandeira portuguesa antes de se sentar para uma versão bonita de ‘Thinkin’ Bout You’ de Frank Ocean. A histeria foi grande desde o início, com o público a cantar em coro canções como a corridinha ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’, servida logo a abrir; ‘Lost in Japan’, um dos momentos mais fortes do terceiro e homónimo álbum, editado recentemente; ou ‘Stitches’, recebida de forma efusiva apesar de apresentada numa versão menos efervescente. Pediu várias vezes à multidão para o ajudar a cantar, mas a verdade é que não era necessário.

“Portugal, como se sentem esta noite?”, perguntou ainda bem no início, “obrigado por virem esta noite. Adoro-vos”. Sempre bem disposto e sorridente, foi alternando momentos baladeiros, como ‘Bad Reputation’ ou ‘Ruin’, que assumiu ser uma das suas favoritas, com temas mais agitados (o arranhar gitano de ‘Youth’; o hino ‘Mercy’; ou a balada com swing ‘Where Were You in the Morning?’). “Viajo muito pelo muito e uma das coisas que me perguntam mais é qual o país onde as pessoas cantam mais alto. Eu juro que respondo sempre Portugal”, atirou a dado momento, descendo depois para cantar junto dos fãs… É fácil perceber o porquê: quase todos os temas terminaram imersos numa gigante ovação.

Para o final, ficaram reservados o explosivo ‘In My Blood’, o seu mais recente sucesso, e um mashup que juntou uma versão apaixonada de ‘Use Somebody’ dos Kings of Leon à irrequieta ‘Treat You Better’. Despediu-se, então, visivelmente satisfeito, com um “vemo-nos para a próxima”. E a próxima já nem vai demorar muito...

‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’

‘Nervous’

‘Lost in Japan’

‘Stitches’

‘Bad Reputation’

‘Ruin’

‘Thinkin’ Bout You’

‘Youth’

‘Mercy’

‘Where Were You in the Morning?’

‘Fallin’ All in You’

‘Never Be Alone’

‘In My Blood’

‘Use Somebody/Treat You Better’