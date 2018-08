As alterações de horário impostas pelo “pedido” de Shawn Mendes para tocar mais cedo, podem ter colocado Diogo Piçarra na posição ingrata de subir ao palco mais de duas horas depois daquilo que estava inicialmente programado, mas o músico algarvio não se deixou intimidar e foi muito bem recebido pelos milhares de resistentes que se mantiveram no recinto depois da atuação da estrela pop canadiana. O palco do festival da Zambujeira do Mar já não lhe é estranho e, desta vez, Piçarra preparou um espetáculo especial, com direito a bailarinos, pirotecnia, um convidado especial e até uma demonstração dos seus dotes de baterista.

Apesar de ter apenas dois álbuns editados, são muitos os sucessos que tem vindo a conquistar, pelo que o concerto desta noite soube a uma espécie de “best of”. Depois da entrada triunfal, antecipada pela marcha de um corpo de bailarinos empunhando bandeiras, ‘Era Uma Vez’ deu início a uma atuação que seguiu com os ritmos tropicais de ‘Já Não Falamos’ (aproveitou para descer ao fosso e cumprimentar os fãs) e passou depois por temas que gravou com Agir (‘Até Ao Fim’) e as brasileiras Anavitória (‘Trevo (Tu)’), ambas cantadas de fio a pavio com a ajuda do público.

Entre agradecimentos (“é um prazer estar aqui com vocês outra vez”) e declarações de amor ao festival (“este já é o meu festival, já é o vosso festival”), o músico pede aplausos para a música portuguesa e segue, sozinho com a guitarra, pela balada ‘Paraíso’. Depois de ‘Abrigo’ (“o meu abrigo são vocês!”), tema que dá nome ao EP que editou este ano, e ‘História’, resolve mostrar os seus dotes de baterista (sacando para isso de dois populares argumentos: ‘Shape of You’ de Ed Sheeran e ‘Mi Gente’ de J Balvin). Sempre em crescendo, chama depois Jimmy P para o dueto ‘Entre as Estrelas’, brinca com o público em ‘Wall of Love’ (“os Karetus vêm já a seguir”) e encerra, em grande, com a sensível ‘Tu e Eu’ e a animada ‘Dialeto’, dois dos seus maiores sucessos.