Damon Albarn falou ao jornal The Sun sobre a sua amizade com Noel Gallagher, com quem teve uma rivalidade feroz nos anos 90.

"Não falamos do passado, falamos do presente", começou por explicar. "Valorizo muito a minha amizade com o Noel porque ele é das poucas pessoas que sabe aquilo por que passei nos anos 90".

O líder dos Blur e dos Gorillaz falou, ainda, do facto de ter deixado a boémia para trás: "Há muito tempo que não me meto nisso", admitiu. "Foi bom enquanto durou, mas foi há muito tempo".

"Fui ver o filme do Alexander McQueen, e nessa noite tive imensos pesadelos porque reavivou algumas memórias da vida noturna e das pessoas a desgraçarem-se. É assustador pensar naquilo em que me poderia ter tornado", rematou.