Depois de partilhar uma foto com a camisola do Futebol Clube do Porto, Kevin Morby publicou, no seu Instagram, várias imagens de um período de férias na Invicta, cidade que já várias vezes gabou e que considera uma das suas preferidas (dedicou inclusive "City Music", o seu álbum mais recente, a vários locais da sua afeição, incluindo o Porto, e já antes tinha feito uma canção chamada 'Bridge to Gaia').

“Adeus, Porto. Obrigado por seres a minha casa na Europa e até daqui a uma semana”, escreve o músico norte-americano, dizendo-se grato por ter conhecido “tantas pessoas maravilhosas”, e aludindo ao regresso a Portugal para uma atuação a 17 de agosto no festival Vodafone Paredes de Coura.

No Porto, Morby comeu no restaurante Tapabento, junto à Estação de São Bento, foi ao café BOP, perto do Bolhão, e também se passeou entre a Sé e as Fontainhas. A acompanhá-lo, o amigo Jarvis Taneviere, músico dos Woods, banda de Nova Iorque da qual Morby fez parte até 2013.

O Vodafone Paredes de Coura arranca na próxima quarta-feira, 15 de agosto. Veja aqui o cartaz e todos os horários.