O norte-americano Desiigner aqueceu bem o público que acorreu esta noite em grande número à Herdade da Casa Branca e deixou a plateia do MEO Sudoeste no ponto ao passar o testemunho ao compatriota Lil Pump, rapper fenómeno de 17 anos (prestes a fazer 18). O norte-americano, cujo verdadeiro nome é Gazzy Garcia, por seu lado, não chegou a aquecer o lugar em palco, passando cerca de 20 minutos na companhia dos fãs… Isto depois de um warm-up protagonizado por um DJ e um animador de voz arrastada que se despediu com a tirada “vou lá atrás dizer ao Pump que vocês estão preparados, OK?”. E estavam… só não estariam para a desilusão que se seguiu.

Entre as 00h55 e as 01h15, o jovem rapper passou em revista os temas que o transformaram num dos novos nomes mais celebrados do hip-hop, no ano passado. Iniciou o curto concerto com ‘Drug Addicts’ e ‘Molly’, duas celebrações da sua relação estreita com o consumo de estupefacientes, seguiu com o enérgico ‘D’Rose’ – tirou um momento para homenagear o colega XXXTentacion, assassinado em junho, com uma (quase) versão de ‘SAD!’, “descansa em paz, X, Adoramos-te e vamos lembrar-nos sempre de ti” – passou, claro, por ‘Gucci Gang’, êxito com o qual escalou a tabela de singles norte-americana. Fê-lo sentado no chão, ajudado por uma pré-gravação que se ouvia mais alto do que a sua voz ao vivo…

Apelando sempre ao mosh pit, “quero ver o maior da minha vida”, e recebendo o carinho dos fãs, que não hesitaram em cantar as letras bem alto, Pump terminou a sua atuação com uma rápida sequência que começou com as batidas efervescentes de ‘Boss’, passou por um ácido ‘Iced Out’ e terminou, entre sons de explosões, com ‘Esskeetit’, tema a ser incluído no segundo álbum, “Harvard Dropout”, que sai para as lojas dentro de poucos dias. “Não viemos aqui para olhar uns para os outros. Isto não é um funeral”, conseguiu dizer a dada altura, enquanto exigia mais mosh pits… Pode não ter sido, mas muitos fãs terão ficado a chorar o dinheiro que gastaram para assistir à amostra de concerto.