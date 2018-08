Os horários desta última noite de MEO Sudoeste sofreram alterações, anunciou a organização do evento: Shawn Mendes, que deveria atuar às 00h20, pediu para que o seu concerto fosse mais cedo e subirá ao palco às 23h00.

Com esta alteração, outros concertos, quer no palco principal quer nos palcos secundários, sofrem mudanças. Consulte abaixo os novos horários:

23h00 Shawn Mendes no Palco MEO

00h30 Diogo Piçarra no Palco MEO

00h15 Paulo Sousa no Palco LG

00h15 Krayze & DJ Fumaxa no Palco EDP

Os Lemairte, que têm hoje honras de abertura do palco principal, mantêm a sua entrada me palco às 21h00 e os Karetus encerram a noite a partir das 02h15.

No comunicado divulgado pela organização, pode ler-se: "a pedido do artista, o concerto de Shawn Mendes foi antecipado para as 23h00".