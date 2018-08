Os Pearl Jam deram na passada quarta-feira o seu primeiro concerto em Seattle em cinco anos, interpretando um tema dos White Stripes dedicado a todos os professores.

"É um trabalho que merece um maior reconhecimento. Sentimo-nos abençoados por termos tido professores que mudaram a vida aos nossos filhos", afirmou Eddie Vedder.

"Temos connosco dois professores muito especiais, a quem queria permitir algum reconhecimento e aplauso dos seus vizinhos, aqui em Seattle. E gostava de lhes tocar algo que pedi emprestado ao meu amigo Jack [White]".

Os Pearl Jam tocaram, então, 'We're Going to Be Friends', um dos clássicos dos White Stripes. Recorde-se que, no NOS Alive, os Pearl Jam estiveram juntos em palco com Jack White para interpretar 'Rockin' in the Free World', tema de Neil Young com o qual encerraram o concerto.