Kanye West esteve esta semana no programa do comediante e apresentador de televisão Jimmy Kimmel, onde falou sobre Donald Trump.

A presença de Kanye em "Jimmy Kimmel Live!" deu-se após o rapper ter dito à revista GQ que Kimmel era "um sacana manipulativo dos media", e após ter defendido o atual presidente dos EUA.

Questionado sobre se sentiu qualquer tipo de receio em ter a sua esposa, Kim Kardashian, sozinha na Sala Oval com Trump, Kanye deu uma resposta evasiva: "bem, ele é mulherengo", disse.

Sobre a atuação do presidente, o rapper não se alongou muito: "neste mundo em que vivemos, há duas forças: o amor e o medo".

No entanto, Kanye West acabou mesmo por ficar sem palavras quando o assunto foi o das famílias separadas na fronteira entre os EUA e o México, devido às políticas de Trump.

"Quer gostemos da sua personalidade ou não, são as suas ações que realmente importam. Disseste no passado que o George W. Bush não se ralava com as pessoas de cor. Que te leva a pensar que o Donald Trump o faz?", perguntou Jimmy Kimmel, deixando o rapper sem resposta.

Veja o vídeo da entrevista: