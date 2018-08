Jason Derulo foi "diretamente do hospital para o palco" do MEO Sudoeste, segundo explicou o próprio no Instagram.

O músico apresentou-se no festival da Zambujeira do Mar com o braço esquerdo ao peito, não explicando no entanto como se lesionou.

"O médico disse-me que devia estar em casa e não atuar, mas eu respondi-lhe que não havia hipótese de não ver Portugal", disse ao público ali presente.

Na sua estreia em Portugal, "o artista da Florida passou em revista uma carreira com quase 10 anos, e fê-lo sempre com um sorriso no rosto", pode ler-se na reportagem da BLITZ.