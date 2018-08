Se não fosse o êxito relativamente recente de ‘Swalla’, poucos portugueses se recordariam de Jason Derulo, norte-americano com uma carreira de desequilíbrios. Estreando-se esta noite em Portugal no palco do MEO Sudoeste, o artista da Florida passou em revista uma carreira com quase 10 anos, e fê-lo sempre com um sorriso no rosto. Não conseguiu, no entanto, entregar-se a 100%: o braço ao peito impediu-o de mostrar devidamente os seus dotes de bailarino que, acreditamos, ajudarão a tornar o espetáculo mais interessante.

Depois de 20 minutos de aquecimento, com o DJ oficial a oferecer um ramalhete de sucessos alheios – de ‘X’ e ‘Mi Gente’, de J Balvin, a ‘I Love It’ das Icona Pop e ‘One Kiss’ de Calvin Harris com Dua Lipa –, Derulo entrou em cena, vestido de branco, para servir, sem delongas, um animado ‘Wiggle’, dueto com Snoop Dogg que editou em 2014. “Como estão, Portugal? É um prazer estar aqui com vocês”, disse depois de recuar bem ao início da sua carreira com ‘Watcha Say’ e de regressar ao presente com os ritmos exóticos de ‘Tip Toe’, “tive um dia louco. Como podem ver, magoei o braço. O médico disse-me que devia estar em casa e não atuar, mas eu respondi-lhe que não havia hipótese de não ver Portugal”.

A verdadeira multidão que se concentrou frente ao palco principal da Herdade da Casa Branca foi colaborando com o músico, que puxou do falsete sempre que o intimismo se impôs e se apoiou num corpo de bailarinos competentes e animados (o protagonismo entregue, de bandeja, a uma frenética bailarina japonesa). O alinhamento do concerto passou por ‘Colors’, hino oficial do Campeonato do Mundo; um apaixonado ‘Marry Me’, recheado de acrobacias vocais; um ‘It Girl’ que exigiu uma presença feminina em palco; as eletrónicas sensuais de ‘Breathing’; e, claro, os ritmos latinos de ‘Swalla’ - facilmente o ponto alto da atuação.

Depois de seguir animado com ‘Trumpets’ e das banalidades pop ‘Don’t Wanna Go Home’ (com sample de ‘Show Me Love’ de Robin S e cruzamento com ‘Shots’ dos LMFAO), ‘Ridin’ Solo’ e ‘In My Head’, Derulo encerrou a atuação com uma sequência que começou com ‘Talk Dirty’ e terminou, debaixo de chuva de confetti, com ‘Want to Want Me’, sucesso de 2015, que ajudou a cimentá-lo como estrela pop (série b).