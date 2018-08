Já pode ser visto “Play”, o novo projeto de Dave Grohl.

Na primeira parte deste mini-documentário, o músico dos Foo Fighters celebra “as recompensas e os desafios de uma vida dedicada a tocar e dominar um instrumento musical”, falando com vários jovens sobre a sua relação com a aprendizagem de música.

Na segunda parte (sensivelmente a partir do minuto 8), o norte-americano interpreta, sozinho, um tema de 23 minutos em sete instrumentos diferentes.

Veja aqui:

Neste site, pode ver Dave Grohl tocando cada instrumento separadamente:

Preparado em conjunto com Mark Monroe ("Sonic Highways") e Brandon Trost ("Um Desastre de Artista"), “Play” destina-se a “inspirar e promover a educação musical". Estão previstos, no futuro, alguns leilões relacionados com o documentário, cujos lucros reverterão para escolas de música e organizações ligadas ao ensino musical.

O tema em si será alvo de uma edição especial - e limitada - em vinil, a sair no dia 28 de setembro.