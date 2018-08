Foi descoberta no meio de uma floresta a carrinha que os Aerosmith usavam há quase 50 anos, quando ainda estavam a dar os primeiros passos no mundo da música.

A carrinha, uma American Harvester Metro de 1964, foi encontrada pelos apresentadores do programa "American Pickers", durante a gravação de um episódio. A autenticidade da carrinha foi confirmada por um antigo membro dos Aerosmith, o guitarrista Ray Tabano. "Era como um hotel sobre rodas. Há mais de 40 anos que não entramos aqui dentro", afirmou.

"Costumávamos conduzir de Boston até New Hampshire, a ganhar 125 dólares por concerto. Depois de pagar a gasolina, as portagens, e as refeições, ficávamos com uns 3 dólares cada um".

Não se sabe como terá a carrinha ido parar ao mato, mas o dono das terras onde esta se encontra afirma que as comprou a alguém ligado aos Aerosmith.