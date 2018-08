Mostrando cedo que não quer, nem vai, ficar agarrado ao sucesso de ‘Mi Gente’, canção que, no ano passado, o transformou num fenómeno de popularidade a nível planetário, o colombiano J Balvin “queimou” aquele que continua a ser o seu maior cartucho logo no início do concerto que deu esta noite no MEO Sudoeste. Mas desengane-se quem pense que depois disso foi sempre a descer: o músico sul-americano tem um cardápio respeitável de canções que, particularmente ao longo dos últimos 12 meses, se têm colado aos nossos ouvidos.

Com uma postura simpática, animada (sem ser demasiado extrovertida), Balvin passou em revista as duas colaborações que assinou com a brasileira Anitta (uma sensual ‘Downtown’ e a mais aguerrida ‘Machika’), a rapper norte-americana Cardi B (‘I Like It’ revelou-se, facilmente, o momento mais celebrado da atuação) ou Nicky Jam (‘X’ mantém-se, há meses, entre as canções mais escutadas em Portugal). Mas o seu amor pelo reggaeton e outros ritmos latinos alargou-se à força de temas que pontuam uma carreira com quase uma década: de ‘Otra Vez’, colaboração com o duo porto-riquenho Zion & Lennox, ao balanço mais calmo de ‘Sensualidad’, ‘Safari’ e ‘Si Tu Novio Te Deja Sola’, passando por uma inescapável ‘Ginza’, sucesso de 2015.

A explosão de confetti ficou guardada para o final, com um regresso a ‘Mi Gente’, não sem antes o músico se multiplicar em agradecimentos – reconhecendo a presença, entre a plateia de bandeiras de vários países da América Latina (e Portugal, claro) – e chamar ao palco, para dançar ‘X’ consigo, uma tímida pequena que, depois de alguma insistência, lá assentiu a fazer parte da coreografia da canção. “É um prazer estar aqui em Lisboa pela primeira vez”, exclamara pouco depois de dar início ao concerto. Confusão geográfica à parte, Portugal gostará, certamente, de voltar a recebê-lo.