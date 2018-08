Que Piruka se transformou, nos últimos anos, num verdadeiro fenómeno do hip-hop nacional já ninguém consegue negar, mas não deixa de ser surpreendente assistir ao MC da Madorna a transformar a sua atuação no palco principal do MEO Sudoeste num verdadeiro elogio à “família”, quer aquela com quem partilha laços de sangue quer a outra, mais alargada, que tem as letras dos seus sucessos na ponta da língua e acorre para o ver num horário que, geralmente, atrai menos público. Em cerca de uma hora, o “self made man” por excelência do rap nacional conseguiu agarrar a multidão que se juntou frente ao palco e manteve-a do seu lado o tempo inteiro.

Com Nel’Assassin nos pratos - que ajudou a aquecer os ânimos enquanto se impunha um “família, estamos à vossa espera, bora! Sudoeste, este é o momento em que vocês correm cá para a frente” - e três MCs (Savage, Vate MC e Timor), que são o seu grande suporte a cada instante, e com quem não hesita partilhar o protagonismo, Piruka entregou de bandeja um alinhamento que teve como peças centrais temas como ‘Só Vim Dizer Yau’, ‘Salto Alto’ ou o mais baladeiro ‘Não Se Passa Nada’, sucessos retumbantes de visualizações no YouTube, mas que passou também por edições bem recentes, como ‘Vai’ ou o híper-sexual ‘Prova dos 9’.

Entre afirmações pessoais - “agarrei-me ao que sonhei com unhas e dentes e felizmente não me enganei” em ‘Tens de Intervir’ -, o rapper exalta também o hip-hop nacional: “nós somos melhores do que a América”. A primeira dedicatória da noite foi para a filha, Clara, que o acompanhou em palco durante ‘Sirenes’, e a segunda para o pai – antes de ‘Os Meus Putos’ atirou: “façam barulho para o meu pai que está ali atrás” –, mas foi no final, com o emocionado ‘Se Eu Não Acordar Amanhã’, alvo do coro mais entusiasta de toda a atuação, que reuniu a mãe, a irmã, a filha, o manager e mais “família” ao seu lado. “Isto é a minha família. Façam barulho para a minha família”, pediu, antes de mandar apagar as luzes do palco e pedir luzes de telemóveis: “façam barulho para quem têm lá em casa”.