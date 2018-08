Os AC/DC estarão a preparar um novo álbum com o vocalista Brian Johnson e o baterista Phil Rudd, segundo o jornal The Georgia Straight. São, recorde-se, dois elementos que tinham saído da banda nos últimos anos.

A banda encontra-se de momento nos estúdios Warehouse, em Vancouver (Canadá), onde os seus três últimos álbuns foram gravados.

Relatos iniciais davam conta de que os AC/DC estariam em estúdio com Axl Rose, vocalista dos Guns N' Roses que substituiu Brian Johnson na última digressão dos australianos, devido a um problema de saúde auditiva deste último.

No entanto, e pouco depois, Johnson foi fotografado nesses mesmos estúdios lado a lado com Phil Rudd, baterista que havia sido condenado a prisão domiciliária por posse de drogas e ameaças de morte a um antigo funcionário, e que não fez parte da última digressão do grupo.

Veja aqui a foto: