Está a causar polémica um vídeo em que David Carreira abandona o seu carro, em andamento, em plena estrada.

O vídeo foi publicado esta terça-feira no Instagram do artista, assinalando a subida ao 1º lugar da tabela de vídeos mais populares do momento no Youtube em Portugal do seu videoclip para o single 'O Problema É Que Ela é Linda', uma colaboração como Deejay Télio e MC Zuka.

Ao volante do seu automóvel, Carreira lança um repto a si próprio: "Quando descobres que estás em primeiro lugar, ultrapassaste o Drake, o que é que tu fazes? Fazes isto". De seguida, sai do carro em andamento, coloca-se na faixa ao lado, acompanhando o percurso do automóvel, e dança ao som da sua canção. Há trânsito: é possível ver automóveis a circular nos dois sentidos. No final do vídeo, o músico volta ao interior do carro.