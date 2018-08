Depois de quatro dias de preparação, a programação principal do MEO Sudoeste invade amanhã o recinto da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. A 22ª edição do festival conta com atuações de artistas como Shawn Mendes, J Balvin, Jason Derulo ou Hardwell e alberga cinco palcos, entre o recinto e o campismo.

Os passes gerais continuam à venda por €120,00 e os bilhetes diários custam €55,00. Veja abaixo o mapa do recinto (ou siga por aqui para a versão expandida) e consulte também os horários de todas as atuações.

8 AGOSTO

Palco MEO

02h10 / Don Diablo

00h20 / J. Balvin

22h20 / Deejay Telio

21h00 / Piruka

Palco LG

23h20 / Blaya

22h00 / Caroletta

20h40 / Homies

19h30 / B3L2

Moche Ring

EDM TO THE FULLEST

04h30 / Tony Junior

03h00 / Sick Individuals

00h20 / Mightyfools

23h10 / Putzgrilla

Palco EDP

23h15 / Krayze Show

21h50 / Krayze & Blaya

Vila Santa Casa (campismo)

17h00 / Curadoria XEG | Animação em Acção: XEG e convidados Del Tó, Manif3sto, Netto

15h30 / DJ DJEGA

14h00 / Sensi / DJ Santa Casa

11h30 / Curadoria XEG | Animação em Acção: Conversa e atuação XEG + Alunos

9 AGOSTO

Palco MEO

02h00 / Hardwell

00h20 / Jason Derulo

22h50 / Wizkid

21h30 / C4 Pedro

Palco LG

22h10 / Eva Rapdiva

20h40 / Papillon

19h30 / RichFellaz

Moche Ring

CURADORIA ORELHA NEGRA

05h10 / DJ Kronic

04h05 / Mike El Nite

03h05 / Nasty + Harold

01h55 / Estraca

00h45 / Suspect

23h45 / Phoenix RDC

22h45 / Cálculo

Palco EDP

23h50 / Krayze & TT

22h20 / Krayze Show

Vila Santa Casa (campismo)

17h00 / Curadoria Francisco Rebelo | OPA: La Familia Gitana + D'MK + DJ KOPE + Mynda Guevara + live painting

15h30 / DJ DJEGA

14h00 / Sensi / DJ Santa Casa

11h30 / Curadoria Francisco Rebelo | OPA: Documentário OPA

10 AGOSTO

Palco MEO

02h30 / Marshmello

00h20 / Lil' Pump

22h50 / Desiigner

21h00 / Mundo Segundo & Sam the Kid

Palco LG

22h00 / Bispo

20h40 / DOMI

19h30 / MAR

Moche Ring

ELECTRONIC JUNGLE by Carlos Manaça

05h00 / Carlos Manaça

03h30 / D-Formation

02h30 / Frank Maurel

01h30 / Miss Sheila

00h30 / XL Garcia

23h00 / Fauvrelle

Palco EDP

23h50 / Krayze & Cifrão

22h00 / Krayze Show

Vila Santa Casa (campismo)

17h00 / Curadoria Francisco Rebelo | OPA: Primo + Máry M + SXR + CADI + DJ KOPE

15h30 / DJ DJEGA 14h00 / Sensi / DJ Santa Casa

11h30 / Curadoria Francisco Rebelo | OPA: Documentário Hip To Da Hop

11 AGOSTO

Palco MEO

02h15 / Karetus & Friends

00h20 / Shawn Mendes

22h30 / Diogo Piçarra

21h00 / Lemaitre

Palco LG

23h30 / Paulo Sousa

22h00 / Ivo Lucas

20h40 / YUZI

19h30 / Enoque

Moche Ring

I LOVE BAILE FUNK

03h15 / DJ Dresh, MC Zuka, André Henriques

01h35 / DJ Dresh

Palco EDP

22h00 / Krayze & Old Pupilos do Kuduro

23h30 / Krayze & DJ Fumaxa

Vila Santa Casa (campismo)

17h00 / Curadoria Capicua | OUPA!: Capicua com OUPA!

15h30 / DJ DJEGA

14h00 / Sensi / DJ Santa Casa

11h30 / Curadoria Capicua | OUPA!: Apresentação do OUPA! por Capicua

Leia aqui entrevistas de Mundo Segundo, C4 Pedro, Diogo Piçarra e Bispo à BLITZ.

Os passes gerais para o festival devem ser trocados por uma pulseira, de utilização obrigatória (pessoal e intransmissível) e permanente ao longo de todo o evento, nas bilheteiras oficiais junto ao recinto. Os portadores de bilhete diário perdem o direito de voltar a entrar assim que abandonam o recinto.

Salientando que não é permitida a entrada de objetos considerados perigosos quer no recinto quer no campismo, a organização disponibiliza uma lista de proibições. No recinto, não é permitido entrar com bebidas e comida; latas e copos de vidro e plástico; máquinas fotográficas e de filmar profissionais (com objetiva amovível) não acreditadas pela organização; material explosivo e pirotécnico; animais de estimação (exceto cães-guia para invisuais); capacetes; armas ou objetos que possam servir como arma; selfie sticks ou semelhantes; perfumes e vernizes; lanternas e lasers; guarda-chuvas. No campismo, não é permitido vidro (garrafas, embalagens de comida, etc); fogareiros que não do tipo camping gaz (cuja utilização deverá ser feita junto às estradas do campismo ou na área reservada para o efeito, por razões de segurança); armas ou objetos que possam servir como arma; animais domésticos (exceto cães-guia para invisuais).

O recinto contará com o espaço criança, uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que terá um educador de infância, animadores e monitores voluntários da instituição a receber crianças entre os 6 e os 12 anos, entre as 19h00 e as 03h00 (a capacidade máxima é de 20 crianças e todas estão abrangidas por um seguro de acidentes pessoais). A instituição disponibiliza também voluntários para prestar apoio a pessoas com mobilidade reduzida (oferecendo também um desconto de 50% nos bilhetes para o MEO Sudoeste).

Vigiado por nadadores-salvadores certificados, o canal do recinto da Herdade da Casa Branca pode ser utilizado para banhos entre as 09h00 e as 20h00 de 8 a 11 de e entre as 09h00 e as 19h00 no dia 12. Quem preferir ir a banhos na praia da Zambujeira do Mar, poderá fazê-lo nos autocarros gratuitos para todos os portadores de pulseira para todos os dias do festival que estarão em funcionamento até ao dia 11 entre as 10h00 e as 19h00.

Em termos de transportes públicos, quem preferir deslocar-se para o MEO Sudoeste de comboio deverá sair na estação de Santa Clara Sabóia, a mais próxima do recinto, servida por comboios Intercidades e Regional/InterRegional da CP (os horários poderão ser consultados em www.cp.pt. Os portadores de bilhete para o festival têm desconto de 30% em qualquer Intercidades, incluindo o comboio especial de Santa Clara Sabóia para Lisboa ou Porto, ou Regional/InterRegional (desconto válido para viagens de ida e volta com destino e origem na estação de Santa Clara Sabóia entre os dias 4 e 12). A ligação entre a estação e o recinto será assegurado por um autocarro (preço do bilhete ida e volta é de €15,00). O comboio especial de regresso, a 12 de agosto, parte da estação de Santa Clara Sabóia às 14h20 e chega a Porto Campanhã às 21h40 (com paragens, entre outras estações, em Grândola, Pinhal Novo, Sete Rios, Entrecampos, Lisboa Oriente, Santarém, Pombal, Alfarelos, Coimbra B, Aveiro e Gaia). Os comboios em direção a Faro partem de Santa Clara Sabóia às 12h24, 16h21 e 20h43, chegando à cidade algarvia, respetivamente, às 13h30, 17h27 e 21h49 (paragens em Messines, Tunes, Albufeira e Loulé).

Quem preferir seguir para o Sudoeste de autocarro, poderá fazê-lo com a rede Expressos, que garante, durante os dias do festival, serviços a partir de Lisboa, Porto e Braga diretamente para o recinto. Os horários completos podem ser consultados em www.rede-expressos.pt. No regresso, no dia 12, há vários autocarros, com partida do terminal da Zambujeira do Mar, em direção a Lisboa (primeiro sai às 07h30 e último às 19h00), Porto (primeiro às 08h10 e último às 18h00), Lagos (às 10h45 e às 19h00) e Portimão (às 10h45 e às 19h00).